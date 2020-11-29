إكسبو الذيد يعلن عن تمديد فترة معرض "التخييم والمغامرات 2020" حتى 30 من نوفمبر الجاري

في ظل الإقبال الواسع من الزوار وبناء على طلب العارضين، أعلن مركز إكسبو الذيد، عن تمديد فترة معرض "التخييم والمغامرات 2020" لمدة يومين إضافيين ليستمر فعالياته حتى 30 من نوفمبر الجاري، متيحاً الفرصة لأكبر عدد من الجماهير لزيارة هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لاقتناء مختلف مستلزمات التخييم وإكسسواراتها ومنتجات الرحلات البرية والبحرية، التي قدمتها نحو 30 شركة و60 علامة تجارية.

وشهد معرض " التخييم والمغامرات" الذي ينظمه مركز إكسبو الذيد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، خلال الأيام الأولى لافتتاحه إقبالاً كبير من الزوار، ونسبة مبيعات عالية، فاقت التوقعات، ولا سيما في ظل عرض أكثر من 10 آلاف منتج، من أفضل وأحدث مستلزمات الرحلات السياحية والتخييم، ومعدات الصيد البري والبحري، ومنتجات الرياضات الصحراوية، إلى جانب إتاحة أقوى العروض للزور وبأسعار تنافسية.

حقق أهدافه

وأشار سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن قرار تمديد المعرض والذي جاء تلبية لطلب العارضين وبناء على الإقبال الواسع من الزوار، يؤكد النجاح الذي يحققه هذا الحدث، سواء على صعيد تحفيز حركة المبيعات والتجارة للشركات العاملة في مجال التخييم والرحلات، وضمان بيئة داعمة لأصحاب المشاريع الذين يعملون في هذا التخصص، للترويج لمنتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق أمامهم، أو على صعيد توفير فرصة مثالية لرواد البر والتخييم للتعرف على السلع الجديدة واقتناء أحدث معدات ولوازم التخييم والبر وإكسسواراتها، ولا سيما أن المعرض يتزامن مع اعتدال الطقس وبداية موسم التخييم، وفي ظل اقتراب العطلات الرسمية، وبالتالي فأن التمديد سيمنح الزوار فرصة إضافية لتلبية كافة احتياجاتهم من مستلزمات التخييم والرحلات.

إجراءات وقائية قصوى

وأكد سعادة سيف محمد المدفع أن اللجنة التنظيمية للمعرض تواكب الفعاليات بشكل متواصل وتحرص على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لضمان صحة وسلامة الزوار والعارضين والموظفين، ولا سيما فيما يتعلق بتهيئة قاعة انتظار، لتفادي الازدحام داخل المعرض، وضمان التزام الزوار بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي، إلى جانب توزيع الإرشادات الوقائية والملصقات في كافة أرجاء المركز حرصاً على سلامة الجميع.

فرصة هامة

من جهتها أكدت عدد من الشركات العارضة أن تمديد فترة المعرض يمثل فرصة هامة للترويج للمزيد من منتجاتهم وتحقيق أفضل المبيعات، مشيدين بالاحترافية في تنظيم المعرض، وبالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذها المركز، متوجهين بالشكر لمركز إكسبو الشارقة وغرفة الشارقة على إتاحة الفرصة لهم لمواصلة مشاركتهم في هذا الحدث المتميز، وتقديم مجموعة متنوعة ومتطورة من تجهيزات التخييم ومستلزمات رحلات السفاري ومعدات الصيد البري والبحري للزوار.

وشهد المعرض منذ انطلاقته في 24 نوفمبر الجاري، تقديم العديد من الأنشطة الترفيهية التي حاكت مغامرات رحلات التخييم مثل ممارسة رياضة التسلق والتزلج على الرمال وركوب الدراجات، وعروض مباشرة للسيارات ودراجات الدفع الرباعي ومفاجآت موجهة للشباب والعائلات، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التراثية المتمثلة بإقامة جلسات للحناء وعروض لمنتجات تراثية في الخيام وبيوت الشعر من مختلف أنواع المفروشات، وسيواصل المعرض استقبال الزوار خلال اليومين القادمين من الساعة 11 صباحاً إلى 10 مساءً.