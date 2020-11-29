محمد بن زايد يأمر بصرف قروض وأراضٍ ومساكن للمواطنين وإعفاء متقاعدين ومتوفين من السداد

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وأراض سكنية ومساكن وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم استفاد منها ما يزيد على 6100 مواطن في إمارة أبوظبي.

ويأتي اعتماد هذه الحزمة من المنافع السكنية والإعفاءات لعام 2020 تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، واستكمالاً للحزم السكنية لعام 2020 ، والتي بلغت قيمتها حوالي 15.5 مليار درهم، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

وتم إصدار موافقات لما يزيد على 5000 قرض سكني لعام 2020 في إطار اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحرصه على تعزيز برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» ومضاعفة موافقات القروض السكنية للمواطنين.

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