«زايد الإنسانية العالمية» تعالج آلاف الأطفال والنساء في باكستان

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نجحت حملة زايد الإنسانية العالمية في علاج الآلاف من الأطفال والنساء والمسنين في المستشفى الإماراتي الباكستاني الميداني المتنقل تحت شعار «لا تشلون هم»، وبإشراف أطباء الإمارات وباكستان من المتطوعين في برنامج القيادات الإنسانية الشابة، وبالتنسيق مع قنصلية الإمارات في كراتشي ووزارة الصحة الباكستانية وأطباء الإنسانية العالمية، وبمبادرة إنسانية مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، في نموذج مميز للعمل الإنساني المشترك بين المؤسسات الصحية والتطوعية الإماراتية والباكستانية.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل عبد الله الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس إمارات العطاء، رئيس أطباء الإمارات، أن الإمارات سباقة في مجال العمل الإنساني والخيري باعتباره قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله للتخفيف من معاناة المحتاجين.

وأكد يوسف عبد الله اليتيم، رئيس قطاع المشاريع الخيرية في جمعية دار البر، أن تحريك مستشفى الإمارات الميداني المتنقل التطوعي إلى إقليم السند في باكستان، في وقت سابق، ومواصلة جهوده في تقديم خدماته للمرضى، يأتي في إطار الجهود الحكومية والشعبية التي تقوم بها دولة الإمارات لمساعدة الشعب الباكستاني.

وأضاف سلطان الخيال، الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري، أن المستشفى الإماراتي الباكستاني الميداني التطوعي استطاع استقطاب المئات من الكوادر الطبية من الإمارات وباكستان وبناء قدراتهم وتمكينهم من التطوع ميدانياً بمقر المستشفى الميداني في القرى الباكستانية أو افتراضياً من خلال مركز الاستجابة الطبية الافتراضية «عن بُعد» في العاصمة أبوظبي.

وأكد الدكتور ممتاز البلوشي، رئيس أطباء الإنسانية في باكستان وأحد القيادات الإنسانية العالمية الشابة، أن الحملة ممثلة في المستشفى الميداني حرصت على تبني مبادرات مبتكرة في مجال العمل التطوعي والإنساني والخيري الطبي التخصصي، واستقطاب أفضل الكوادر الطبية.

وأشاد المرضى الذين استفادوا من العلاج بجهود حملة زايد الإنسانية، والأطباء المتطوعين من البلدين على ما قدموه من جهد في تشخيص وعلاج الحالات المرضية، وتقديم الدواء المجاني.