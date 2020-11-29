الامارات | القبض على 7 أشخاص في الشارقة احتالوا على عملاء بنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 7 أشخاص في الشارقة احتالوا على عملاء بنوك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت أجهزة المباحث والتحريات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية بخورفكان، القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص من جنسية دول آسيوية، قاموا بالنصب والاحتيال على عملاء بنوك في الدولة، عبر إجراء اتصالات معهم، وإيهامهم بتحديث الحسابات شريطة توفير معلومات، تتضمن أرقام الحسابات، لاستغلالها في ما بعد للاستيلاء على أرصدة الضحايا.

وطالب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية العقيد علي الحمودي أصحاب الحسابات المصرفية بعدم التجاوب مع الاتصالات التي ترد إليهم من أشخاص يدعون أنهم من موظفي البنوك، وعدم الإدلاء بأي معلومات حول حساباتهم البنكية.

وقال رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية المقدم سعيد خلفان النقبي، إن بلاغاً ورد إلى الإدارة يفيد بتعرض سيدة للنصب والاحتيال من قبل شخص ادعى أنه موظف بالمصرف الذي تتعامل معه، ويقوم بتحديث البيانات الخاصة بالعملاء، حيث تم الاستيلاء على 32 ألف درهم من حسابها. وأضاف أنه تم تشكيل فريق للبحث والتحري لمتابعة القضية، وتبين أن تشكيلاً عصابياً يعمد إلى تضليل الضحية وإيهامه بتوقف الحساب عن العمل في حال عدم تحديثه، وعند الاستيلاء على الأموال يتخلصون من بطاقات الاتصال، إلا أن خبرة رجال التحريات أوقعت بهم، وتم القبض عليهم واحداً تلو الآخر بعد إعداد كمائن قادت بموجبها إلى القبض على أفراد العصابة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في أقل من 12 ساعة من وقت البلاغ.

وذكر أنه من خلال التحقيق مع الجناة تبين أنهم سرقوا عدداً كبيراً من عملاء البنوك، واستولوا على مبالغ كبيرة.

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