الامارات | جامعة الإمارات تعزز وعي الطلاب برؤى الدولة واستراتيجياتها المستقبلية

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تعزز وعي الطلاب برؤى الدولة واستراتيجياتها المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت عمادة الحياة الطلابية بجامعة الإمارات، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، محاضرة افتراضية عن بُعد، بعنوان «استنارة عقول الطلبة برؤى واستراتيجيات الدولة»، بهدف تعزيز وعي طلبة الجامعة برؤى دولة الإمارات واستراتيجياتها المستقبلية في مختلف القطاعات، ودور الحكومة في تنفيذ توجيهات القيادة بتصميم المسارات التنموية للدولة خلال السنوات والعقود المقبلة.

وأكدت عضو مجلس إدارة جامعة الإمارات، آمنة نبيل عبدالله الشامري العجمي، خلال المحاضرة، أن كل فرد في المجتمع، سواء كان طالباً أو موظفاً، يجب أن يحدد أهدافه ويرسمها ويتخيلها، لأن كل فرد مُميز وله دور مهم يؤديه في منظومة الحياة، وفي تحويل الأحلام إلى واقع، من خلال اكتساب العلوم والمعارف والاطلاع المستمر، والعمل بتفاؤل وعزيمة ومواكبة مستجدات الحياة.

من جهتها، أشارت عميدة الحياة الطلابية بالجامعة، الدكتورة نعيمة الدرمكي، إلى أن المحاضرة تهدف إلى إطلاع طلبة جامعة الإمارات على رؤى واستراتيجيات الدولة، لما في ذلك من أثر الإيجابي ومحتوى يتناسب مع المستوى الفكري للطلبة واستنارة عقولهم، وتعزيز حس المسؤولية لديهم تجاه دولتهم.

وقدمت موزة السماحي، من مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، عرضاً توضيحياً شاملاً تضمن رؤى واستراتيجيات الدولة في استشراف المستقبل والتخطيط له، كإحدى أهم الركائز التي قامت عليها دولة الإمارات، واستعرضت الدورات الاستراتيجية التي مرت بها الحكومة الاتحادية منذ انطلاق أول برنامج للعمل الوطني، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2005، مروراً بالدورات الاستراتيجية المختلفة التي مرت بها الحكومة الاتحادية، ورؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.

وتناولت السماحي ثلاثة مستويات للاستراتيجيات الحكومية، تتضمن رؤية بعيدة المدى للدولة وتمتد لـ50 عاماً، وتعرف بـ«مئوية الإمارات»، وخططاً متوسطة المدى لـ10 سنوات تعرف بـ«الاستراتيجيات الوطنية»، وخططاً قصيرة المدة لخمس سنوات تعرف بـ«الاستراتيجيات المؤسسية» للجهات الاتحادية.

وتطرقت المحاضرة إلى الاستعداد للخمسين، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتطرقت إلى قرار إنشاء لجنة الاستعداد للخمسين لقيادة الجهود الحكومية في تطوير المسارات التنموية لدولة الإمارات خلال الـ50 عاما المقبلة.

• المحاضرة تطرقت إلى قرار إنشاء لجنة الاستعداد للخمسين لقيادة الجهود الحكومية في تطوير المسارات التنموية للإمارات.

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