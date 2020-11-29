الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كُتب

باعت مدرسة خاصة في دبي كتباً لطلابها، وعندما اكتشف الطلاب عدم حاجتهم لهذه الكتب، رفضت إدارة المدرسة إعادتها، على الرغم من عدم استخدام الطلاب لها.

ذهب

لاحظ متسوقون عدم وجود معايير واضحة لأسعار «مصنعية الذهب» لدى سوق الذهب في بعض الأسواق، إذ يُترك الأمر لتقدير البائع وقدرة المشتري على التفاوض معه. ودعوا إلى وضع معايير عامة تمنح المستهلكين مؤشراً حول تقدير قيمة المصنعية.

رقابة

طالب قراء بالمزيد من الرقابة على صالونات الحلاقة الرجالية بعجمان، بعدما لاحظوا أن الأدوات المستخدمة في الحلاقة لا يتم تعقيمها بالشكل المطلوب، ما يستدعي مزيداً من التوعية بأهمية اتباع إجراءات السلامة، خصوصاً في هذه الفترة التي تكثر فيها الفيروسات.

خضار

لاحظ زوّار لبعض أسواق الخضار في الدولة، قيام البائعين بخلط بعض الثمار غير الصالحة للاستهلاك مع غيرها، في محاولة لإخفاء التالف من الخضار والفواكه التي تباع في صناديق، كالتي تستخدم للبندورة والذرة، معتبرين ذلك شكلاً من أشكال التحايل يستوجب المخالفة.

احتيال

تلقى متعامل خلال يوم واحد ثلاث رسائل تحذيرية على تطبيق التراسل الفوري «واتس أب» من أرقام مختلفة بخصوص تحديث بياناته، وفقاً لتعليمات تدعي أنها من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه لجأ إلى حذف الرسائل وحظر الأرقام باعتبار أن هذه الرسائل تأتي في إطار الاحتيال المالي، وتطالب المتعاملين بالكشف عن بياناتهم البنكية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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