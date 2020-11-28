تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن زايد يأمر بصرف قروض وأراض سكنية ومساكن للمواطنين بالإضافة إلى إعفاء متقاعدين وأسر متوفين من السداد بقيمة تجاوزت 7 مليارات درهم

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بصرف قروض سكنية وأراض سكنية ومساكن وإعفاء أسر متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات درهم استفاد منها ما يزيد عن 6100 مواطن في إمارة أبوظبي.

ويأتي اعتماد هذه الحزمة من المنافع السكنية والإعفاءات لعام 2020 تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49، واستكمالاً للحزم السكنية لعام 2020 والتي بلغت قيمتها حوالي 15.5 مليار درهم، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

وقد تم إصدار موافقات لما يزيد عن 5000 قرض سكني لعام 2020 في إطار اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحرصه على تعزيز برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" ومضاعفة موافقات القروض السكنية للمواطنين.



