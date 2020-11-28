الامارات | القبض على مجموعة من الأحداث في بلاغ مشاجرة بإحدى المرافق العامة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مجموعة من الأحداث في بلاغ مشاجرة بإحدى المرافق العامة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دبي القبض على مجموعة من الأحداث في بلاغ مشاجرة في إحدى المرافق العامة، ووجرى تحويلهم إلى نيابة الأسرة والأحداث، وذلك كما ذكرت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

ودعت شرطة دبي أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على الأبناء وخاصة في فترة الإجازات وإرشادهم للمسلك الصحيح، والابتعاد عن الأوضاع التي تثير الشبهات بوجودهم خارج المنزل في ساعات متأخرة من الليل دون رقابة، والعمل على اختيار الأصدقاء لهم والابتعاد عن رفاق السوء.

التفاصيل تباعاً.

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