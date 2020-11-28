«خيرية الشارقة» تضع حجر الأساس لمستوصف ومدرسة في تشاد

سيف اليزيد - الشارقة (وام) اختتم وفد جمعية الشارقة الخيرية برئاسة محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات، زيارته لجمهورية تشاد التي استمرت 7 أيام، تم خلالها وضع حجر الأساس للمشاريع الجديدة، إلى جانب الاطلاع على المشاريع المنفذة من قبل الجمعية.

وقال محمد حمدان الزري إن زيارة جمهورية تشاد جاءت تنفيذاً لتوجيهات الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالتنسيق مع سفارة الدولة، حيث تم وضع حجر الأساس لمستوصف طبي في قرية كليكلي بتكلفة 300 ألف درهم، والمقرر إنشائه على مساحة 120 متراً مربعاً، إلى جانب وضع حجر الأساس لمدرسة بتكلفة 350 ألف درهم، ومن المقرر أن تضم إلى جانب الفصول الدراسية بئراً ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية مع خزان للمياه.

وتم خلال الزيارة توزيع المواد الإغاثية على 100 أسرة من متضرري الجفاف بإحدى ضواحي العاصمة، إلى جانب تفقد 41 مشروعاً من مشاريع الآبار والمساجد وبيوت الفقراء، وهي مشاريع تم تنفيذها من قبل.

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