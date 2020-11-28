بحث التعاون التدريبي بين أكاديمية سيف بن زايد و«الأمن الأردني»

سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد) بحثت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مع سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة فرص تعزيز التعاون التدريبي بين الأكاديمية والأمن الداخلي الأردني.

جاء ذلك خلال لقاء العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مكتبه بالعميد حسين أبو السمن الملحق العسكري بسفارة المملكة الأردنية لدى الدولة بحضور العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير الأكاديمية.

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