«شرطة أبوظبي» تجتمع مع الشركاء

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) عقدت إدارة أمن وسائل النقل في قطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي مع شركائها الاستراتيجيين اجتماعًا افتراضيًا لمناقشة أهم الاستراتيجيات والمبادرات لتوحيد الجهود ومعالجة التحديات في بيئة وشبكة النقل بإمارة أبوظبي.

وتم خلال الاجتماع الإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مما له الأثر الإيجابي على أمن المجتمع.

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