الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت شريحة هاتفية خادمة (آسيوية) إلى محكمة الجنايات في دبي، إذ سرقت شريحة هاتف من منزل مخدومها وأعطتها لامرأة أخرى استخدمتها في إجراء اتصالات والدخول إلى شبكة الإنترنت، متسببة في تراكم مبالغ وصلت إلى 1250 درهماً، وألقت الشرطة القبض على المتهمة وأحالتها النيابة إلى محكمة الجنايات.

- أحالت النيابة العامة في دبي أربعة آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة حافلة تابعة لشركة سياحة تقدر قيمتها بنحو 90 ألف درهم.

وقال شاهد من شرطة دبي إن أحد المتهمين اعترف بأنه توجّه مع بقية المتهمين إلى مكان الحافلة وسرقتها وبيعها بـ10 آلاف درهم.

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محمد فودة: [email protected]

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