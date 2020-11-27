سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن أبوظبي مستعدة لنقل 18 مليار جرعة من لقاح «كوفيد-19» لجميع أنحاء العالم بحلول نهاية 2021 من أجل مساعدة البشرية على تخطي جائحة كورونا والتصدي لتداعياتها، وذلك من خلال مركز لوجستي عالمي بمواصفات تقنية قياسية.

وقال سموه في «تغريدة» على حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأرفق معها «فيديو» لتقرير بثته محطة (CNN) الإخبارية، يستعرض مجهودات أبوظبي في مساعدة العالم على نقل وتوزيع اللقاحات: «أبوظبي مركز لوجستي عالمي بمواصفات تقنية قياسية، لنقل نحو 18 مليار جرعة من لقاح كوفيدـ 19 لجميع أنحاء العالم بحلول نهاية 2021 لمساعدة البشرية على تجاوز الأزمة الصحية بأسرع وقت».

كانت هذه تفاصيل خبر سيف بن زايد: أبوظبي مركز لوجستي عالمي لنقل لقاح «كوفيد- 19» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.