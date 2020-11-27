«علم الإمارات» على أطول مسار انزلاقي في العالم

سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة) رفعت دائرة الخدمات العامة أمس علم الدولة على أطول مسار انزلاقي في العالم على قمة جبل جيس، وذلك تزامناً مع فعاليات يوم الشهيد واليوم الوطني، مؤكدين أن الدائرة تحرص دائما في المشاركة المميزة في مثل هذه المناسبات الوطنية، التي يهدف من خلالها تأكيد الحب والولاء والانتماء لهذه الأرض، والتعبير عنه بشتى الطرق والوسائل.

وتجربة «جبل جيس فلايت» تعتبر أطول مسار انزلاقي في العالم واستقبلت حتى الآن عشرات الآلاف وبتحطيمه للرقم القياسي كأطول مسار انزلاقي في العالم، ساهم المسار في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية باعتبارها الوجهة الأسرع نمواً في المنطقة لسياحة المغامرات وعززت الإمارة من جاذبيتها للزوار والقادمين لقضاء العطلة من داخل الدولة، إضافة إلى شركات العطلات عبر افتتاح «منتزه منصة المشاهدة» على قمة جبل جيس، والذي يضم سبع منصات مطلة على الخليج العربي.

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