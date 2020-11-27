الامارات | شرطة دبي تُسعد موظفيها بـ «شجرة الامتنان»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تُسعد موظفيها بـ «شجرة الامتنان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن القيادة العامة لشرطة دبي فخورة بجهود موظفيها في كل المجالات والتخصصات، وأن بيئة العمل الإيجابية والسعيدة أولوية في منظومة العمل الشرطي، كونها المحرك الأساسي لدفع عملية التميز والريادة في الأداء المؤسسي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتوجهات التي رسمتها شرطة دبي.

جاء ذلك خلال فعالية «غرس شجر الامتنان» التي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية، ومجلس طلبة الجامعات والكليات، ومجلس السعادة والإيجابية، ومجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، ضمن سلسلة مبادرات السعادة والإيجابية المشتركة بين الإدارة والمجالس.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز مفاهيم الامتنان في أوساط بيئة العمل المؤسسي، عبر إتاحة المجال للموظفين للتعبير عن مشاعر الامتنان، من خلال كتابة مشاعرهم تجاه العمل على قصاصة ورقية يتم تعليقها في غصون شجرتَي الزيتون، اللتين تم وضعهما في مدخلَي المبنى الرئيس للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقال مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، إن شرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً بالمورد البشري، وبجودة بيئة العمل، وبسعادة الموظف، وبمستوى وعيه وفهمه لمدى أهمية المفاهيم المتعلقة بالسعادة والإيجابية، ومنها مفهوم «الامتنان» الذي يؤثر بشكل كبير في مستوى الحياة العملية للموظفين والحياة الشخصية لهم، ويساعدهم على التقدم في حياتهم، وتحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز علاقتهم بمن حولهم.

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