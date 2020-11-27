الامارات | مواطن ينقذ سائحاً يونانياً ضلّ الطريق أعلى جبل قندوس

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن ينقذ سائحاً يونانياً ضلّ الطريق أعلى جبل قندوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ المواطن، أحمد لحة الشحي، من سكان إمارة رأس الخيمة، سائحاً يونانياً (36 سنة)، ضل طريقه فوق جبل قندوس في منطقة غليلة شمال رأس الخيمة، ثاني أعلى قمة جبلية في الدولة، وعثر عليه المواطن بالمصادفة وأعاده إلى مركبته.

وكرّمت إدارة الدفاع المدني المواطن على هذه المبادرة، وتقديمه صورة مشرفة لأبناء الدولة.

وروى الشحي لـ«الإمارات اليوم» القصة قائلاً: «مع بداية سقوط الأمطار، الأسبوع الماضي، صعدت إلى قمة جبل قندوس لممارسة هواية تصوير الأمطار ورصدها، وفور وصولي لقمة الجبل شعرت بحركة من خلفي، ووجدت سائحاً أجنبياً في حالة تعب وإرهاق شديدين، ويعاني خدوشاً في قدميه». وأضاف أنه على الفور توجه إليه وقدم له المساعدة من ماء وطعام، وسأله عن سبب وجوده أعلى قمة الجبل، فأخبره بأنه جاء من دبي بغرض السياحة والتخييم، إلا أنه ضل طريقة وأصيب بالإرهاق والنعاس، ونفد طعامه وشرابه.

وتابع الشحي: «قمت بربط جروحه البسيطة بغترتي، وطمأنته، وأبلغته بأنني سأساعده على النزول من الجبل وإيصاله إلى مركبته بأمان».

وأكمل: «بدأنا النزول نحو وادي غليلة، وكلما شعر السائح بالتعب أشجعه وأطالبه بمواصلة السير والنزول قبل تزايد الأمطار، وفور الوصول إلى أسفل الجبل، أبلغني بأنه صعد للجبل من منطقة وادي شعم، التي تبعد أكثر من خمسة كيلومترات، فنقلته إلى مركبته في منطقة شعم».

وقدم السائح الشكر والتقدير إلى الشحي على إنقاذه من قمة الجبل وتقديم المساعدة المطلوبة له.

وكرّم مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد عبدالله الزعابي، المواطن أحمد لحة الشحي، لتقديمه صورة مشرفة لأبناء الدولة في إنقاذه السائح، بعدما ضل طريقه في قمة الجبل، وقدم له المساعدة المطلوبة وأنزله من المكان وأوصله إلى موقع مركبته.

وقال الزعابي إن مثل هذه المواقف تعكس المعدن الأصيل لأبناء زايد، الحريصين على مد يدّ العون والمساعدة لكل محتاج، انطلاقاً من أخلاقهم وتربيتهم.

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