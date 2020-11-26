سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي إيدي راما رئيس الوزراء ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا الصديقة.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه ومعالي رئيس الوزراء ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا، تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وأهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعياته، ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل إيصال اللقاحات إلى مختلف الدول.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي إيدي راما والوفد المرافق، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء معالي أربين أحميتاي وزير إعادة الأعمار ومعالي بيليندا بالوكو وزيرة البنية التحتية والطاقة في جمهورية ألبانيا وخليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

وقبيل انعقاد الاجتماع المشترك بين الجانبين، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي إيدي راما رئيس الوزراء ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا الصديقة، اتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما جرى التوقيع على اتفاقية إعادة الإعمار بين وزارة إعادة الإعمار في ألبانيا وصندوق أبوظبي للتنمية.

وقع الاتفاقية معالي أربين أحميتاي وزير إعادة الإعمار في جمهورية ألبانيا ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد ورئيس وزراء ألبانيا يوقعان اتفاقية التعاون الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.