الامارات | شرطة أم القيوين: تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50‎%

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أم القيوين: تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50‎% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع احتفالات الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ49 أصدر اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، قراراً بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50‎%‎. وجاء في القرار أنه سيتضمن إلغاء حجز المركبات والمخالفات المرورية باستثناء المخالفات المشددة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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