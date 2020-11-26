الامارات | إلغاء الدورة الحالية لمهرجان ليوا الدولي في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدورة الحالية لمهرجان ليوا الدولي في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم، إلغاء الدورة الحالية لمهرجان ليوا الدولي 2020، والذي يقام سنوياً في تل مرعب.

ويأتي هذا القرار بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وضمن الإجراءات الاحترازية وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، حسب بيان للجنة.

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