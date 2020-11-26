حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 219 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة اليوم الوطني

سيف اليزيد - أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 219 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة ممن يقضون عقوبات متفاوتة وممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49.

يأتي هذا الأمر حرصاً من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على التخفيف من معاناة أسرهم، ومنح المفرج عنهم فرصة أخرى لطي صفحة الماضي.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في أسرع وقت.

وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، تأتي انطلاقاً من حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع.

وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها. كما توجه بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.





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