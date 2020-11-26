الامارات | ملابسات غريبة في جريمة قتل آسيوي على يد زميله

شكرا لقرائتكم خبر عن ملابسات غريبة في جريمة قتل آسيوي على يد زميله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في قضية قتل ذات ملابسات غريبة إذ لم ينتبه المجني عليه بحسب إفادة الشهود إلى أنه تلقى طعنة قاتلة في بطنه إلى أن فارق الحياة بالرغم من محادثته هاتفياً مع أحد أصدقائه وتوصيله من إمارة لأخرى، وتم القبض على المتهم وهو آسيوي يبلغ من العمر 24 عاماً وإحالته إلى النيابة العامة حيث أقر بطعن القتيل عازياً ذلك إلى سبه من قبل الأخير.

وقال شاهد عيان يعمل سائقاً بإحدى الشركات في تحقيقات النيابة العامة إن الأخير اتصل به وأخبره أنه تشاجر مع أحد الأشخاص بمنزله في منطقة السطوة بدبي وطلب منه إيصاله إلى منزل صديق له في إمارة أم القيوين، فوافق وقام بتوصيله وغادر المكان بعد ذلك، وعلم في اليوم التالي إنه فارق الحياة، لافتاً إلى أن المجني عليه كان متعباً وتحت تأثير المشروبات الكحولية، لكن لم يلاحظ آثار دماء على ملابسه.

من جهته قال صديق آخر للمجني عليه إن الأخير كان يقطن معه قبل ثمانية اشهر في شقة بإمارة أم القيوين لكنه تركها وسكن في دبي مشيراً إلى القتيل اتصل به يوم الواقعة وطلب منه أن يحضر إلى المنزل ، فأخبره بانه لا يزال في عمله وأن بإمكانه الحضور بعد الدوام، لافتاً إلى أن المجني عليه قدم ف يالساعة العاشرة مساء وكان متعباً ، ولم يستطع تناول العشاء وتوجه للنوم.

وأضاف الشاهد أنه توجه إلى عمله صباح اليوم التالي وتلقى اتصالاً من المجني عليه يطلب منه مسكن للآلام، وفي حوالي الساعة السادسة مساء أخبره أد الموجودين بالمنزل أنه فارق الحياة، مشيراً إلى أنه لم يلاحظ آثار دماء على ملابسه.

إلى ذلك أقر المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بطعن المجني عليه بسكين صغير يستخدم في الطبخ نتيجة سب الأخير له، مقرراً بأنه لم يكن ينوي قتله، لكن وجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جريمة القتل العمد.

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