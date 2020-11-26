الامارات | محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 472 سجيناً من كل الجنسيات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 472 سجيناً من كل الجنسيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالعفو عن 472 سجيناً في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إن الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي انطلاقاً من حرص سموه على إتاحة الفرصة في مثل هذه المناسبات الوطنية أمام المحكومين المشمولين بالعفو للعودة إلى مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، والانخراط مرة أخرى في المجتمع بعد مراجعة ما اقترفوه من أعمال انحرفت بهم عن الطريق القويم، ولتمكينهم من استئناف حياتهم كأفراد نافعين لأنفسهم ولأسرهم ومن ثم للمجتمع، إعلاءً لمبدأ التسامح الذي يشكل أحد المبادئ الراسخة التي قام عليها أساس دولة الاتحاد، ويمثل أحد الضمانات التي تحفظ على النسيج المجتمعي تلاحمه وتماسكه.

وأوضح الحميدان أن النيابة العامة بدأت التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر الإفراج في أسرع وقت ممكن، لتمكين المُفرج عنهم من بدء مرحلة جديدة من حياتهم كأفراد يحترمون القانون ويراعون أحكامه ويبتعدون عن اقتراف ما من شأنه أن يقودهم مرة أخرى إلى مخالفتها، ليظل مجتمع دولة الإمارات دائماً نموذجاً للمجتمعات المتحضّرة التي لا تنفك أن ترسّخ مبدأ سيادة القانون على جميع أفرادها.

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