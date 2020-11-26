« ديزرت كارت» يطلق عروضاً استثنائية بمناسبة «الجمعة البيضاء» و «اليوم الوطني»

يستعد ديزيرت كارت الموقع الإلكتروني الرائد في مجال البيع بالتجزئة لإطلاق أضخم عروضه السنوية بمناسبة «الجمعة البيضاء». وتستمر التخفيضات الاستثنائية لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 نوفمبر ولغاية 29 نوفمبر، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض على فئات متنوعة من المنتجات وعدد من أبرز العلامات التجارية.

لمدة ثلاثة أيام متتالية ، المتسوقون مدعوون للاستفادة من التخفيضات الشاملة ، مع خصم 50% (حتى 50 درهم) في 27 نوفمبر ، وخصم 50% (حتى 50 درهم) في 28 نوفمبر ، و 30% خصم (حتى 50 درهم) في 29 نوفمبر عند استخدام الرمز BFRIDAY. بالإضافة إلى ذلك ، سيحصل أعضاء بلاس على خصم 60% عند استخدام الرمزPLUS BFRIDAY يسري العرض على جميع المنتجات المعروضة في الموقع.

للتسوق من عرض «الجمعة البيضاء»، يرجى زيارة:

https://www.desertcart.ae/pages/pre-black-friday

https://desertcart.ae/pages/black-friday-2020

كما أطلق ديزيرت كارت عرض «اليوم الوطني» ليوم واحد ، حيث يمكن للمتسوقون للاستفادة من التخفيضات الشاملة ، مع خصم 50% (حتى 50 درهم) في 2 ديسمبر ، عند استخدام الرمز UAE49 يسري العرض على جميع المنتجات المعروضة في الموقع.

للتسوق من عرض «اليوم الوطني» ، يرجى زيارة: https://www.desertcart.ae/

توفر ديزرت كارت للعملاء تجربة تسوق من جميع أنحاء العالم خالية من المتاعب ، مع الاهتمام باحتياجات الشحن والتخليص الجمركي والضمان. وصممت ديزرت كارت كتالوج يضم أكثر من 100 مليون منتج لتزويد العملاء بتجربة تسوق فريدة وسلسة ، يصل عدد زوار الموقع إلى الملايين شهريًا.

يمكن للمتسوقين تصفح أكثر من 100 مليون منتج ، بما في ذلك الإلكترونيات - الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والكاميرات وألعاب الفيديو والمعدات المكتبية - بالإضافة إلى الملابس الرياضية ومعدات اللياقة البدنية ومنتجات رعاية الأطفال والمنتجات من آخر صيحات الموضة والازياء والملابس المناسبة لجميع الأذواق والميزانيات.

وتقدم ديزيرت كارت مجموعة واسعة من كل ما يلزم لأثاث المنزل وأدوات المطبخ وإكسسوارات الطعام ، بهدف جعل المنزل مكانًا أفضل وأكثر راحة. منتجات تعمل على تحسين التصميم الداخلي وتقديم حلول إبداعية للديكور المنزلي.

يمكن للمقيمين المهتمين بالصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من المواد الصحية ، مثل منتجات التغذية الرياضية ، والمعدات الطبية ، ومنتجات العناية بالصحة ومستلزمات النظافة الشخصية. بالإضافة إلى مجموعة من المكملات الغذائية والفيتامينات للحفاظ على نمط حياة صحي.

أما لمحبي القراءة والمطالعة ، يمكنك الاستفادة من الكتب المتوفرة على موقع الويب للكتب ويتضمن طيف واسع من الكتب للجميع مثل: كتب إدارة الأعمال ، كتب السيرة الذاتية ، وكتب التكنولوجيا الأكثر مبيعًا ، إلى

الكتب الهزلية وكتب الصغار.