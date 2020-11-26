الامارات | بالفيديو .. محمد بن راشد يفتتح الانعقاد الثاني لـ"الوطني" عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. محمد بن راشد يفتتح الانعقاد الثاني لـ"الوطني" عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، افتتح، صباح اليوم، "عن بُعد" صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، وذلك بحضور كامل أعضاء المجلس في مقره الرئيس بالعاصمة أبوظبي.



وبدأت مراسم الافتتاح بعزف السلام الوطني للدولة، ثم الاستماع لما تيسر من القرآن الكريم، وبعدها انتقل البث لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتلاوة سموه النطق السامي "عن بعد"، والذي كان نصّه : "بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه نفتتح مجلسكم الميمون ونرجو الله أن يكون هذا الافتتاح، افتتاح خير للعباد والبلاد".

وبعد ذلك تمت تلاوة مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يدعو المجلس الوطني للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

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