ملاك الإبل المجاهيم يستعدون لخوض منافسات شوط الجمل تلاد 15في مهرجان الظفرة 14

يستعد ملاك الإبل مجاهيم لخوض منافسات مزاينة شوط الجمل تلاد 15 في مهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ويعتبر شوط الجمل تلاد 15 من الأشواط القوية التي تتطلب تحضيرات مسبقة من المُلاك لتقديم أفضل ما لديهم من جميلات الإبل "التلاد"، حيث تبدأ الإبل المشاركة في هذا الشوط بالدخول يوم غدٍ الخميس إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعدادا للإعلان عن النتائج يوم الجمعة، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم.

سباق الخيول العربية الأصيلة

تنطلق يوم الجمعة سباق الخيول العربية الأصيلة ضمن 3 أشواط (شوط الظفرة الرئيسي 1800 متر، الشوط المفتوح 1400 متر، شوط المبتدئين 1200 متر)، وقد خصص للسباق 9 جوائز قيمة بواقع 3 جوائز كل شوط، حيث تبدأ فترة التحضير للسباق يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري من الساعة 3 مساءً، وينطلق الشوط الأول في تمام الساعة 4 عصراً، وتكون الفترة المحددة بين الأشواط 30 دقيقة، وستغلق أبواب الدخول إلى المضمار قبل انطلاق الشوط بـ 10 دقائق.

ونوهت اللجنة المنظمة للمهرجان، على المشاركين في سباق الخيول العربية الاصيلة ضرورة اجراء فحص كوفيد –19 لـ "الجوكيه" الذين سيشاركون في السباق، قبل 72 ساعة كحد أقصى من موعد السباق، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل سلامة المشاركين والعاملين.

شوط انتاج العزبة لأبناء القبائل – مجاهيم

تبدأ يوم الجمعة دخول المطايا المشاركة في شوط شوط انتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعدادا للإعلان عن النتائج يوم السبت، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، وقد خصص لهذا الشوط 10 جوائز قيمة.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 14 من مهرجان الظفرة، هذا العام تأتي بشكل استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتقتصر على مسابقات المهرجان على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور وسباق الخيول العربية الأصيلة وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومزاينة السلوقي العربي التراثي ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم، وذلك ضمن جدول ومواعيد كل فئة بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً.