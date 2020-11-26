ديكوبيلد 2020 ينطلق غداً بمشاركة أكثر من 55 عارضا من مختلف إمارات الدولة

تشهد إمارة دبي غداً الخميس إنطلاق معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والإستشارات الهندسية "ديكوبيلد 2020" بنسخته الرابعة، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على مدار ثلاثة أيام، ويستقطب المعرض هذا العام أكثر من 55 عارضا من مختلف إمارات الدولة، حيث ستقام فعالياته في قاعة البيت متوحد في الورقاء 4 بإمارة دبي، يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

ويأتي تنظيم الحدث في الوقت الذي يشهد فيه قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات نمواً متسارعاً بفضل الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع الحيوي في إطار إلتزامها المتواصل بتوفير جميع مقومات العيش الكريم للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية الضخمة على مستوى الدولة، كما يحقق رسالة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في إطلاق برامج ومبادرات إسكانية مبتكرة ومتنوعة وميسرة، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العمل على تطوير منظومة الإسكان الموجّه لأبناء الإمارات وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية.

وتنوعت تخصصات الجهات العارضة بين شركات المقاولات ومواد البناء والتصميم الداخلي والديكور، والإستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، والأثاث والمفروشات والستائر والإضاءة والكهربائيات والحدائق وأحواض السباحة، فضلاً عن مشاركة المؤسسات والهيئات الحكومية المتخصصة في هذا القطاع، وعدد من البنوك وشركات خدمات التمويل، ويحظى المعرض هذا العام برعاية من بلدية دبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان في الشارقة، ودائرة التنمية الإقتصادية في دبي، وجمعية المهندسين الإماراتية، ورعاية إعلامية من قناة سما دبي وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي.



فرصة مواتية للمواطنين

ويتيح المعرض للمواطنين الذين يرغبون في توسعة مساكنهم أو ممن ينوون بناء منازل جديدة فرصة الإطلاع على آخر المنتجات والخدمات لبناء وتجهيز المنازل، وصيانة المساكن وتوسعتها وتجميلها والاستفادة من التقنيات والمنتجات الموفرة للطاقة والمياه والخدمات الذكية في المساكن، وويعد أيضاً فرصة للتعرف على أهم خدمات ومبادرات صناديق دعم الإسكان الحكومي حيث تتوجه هذه الملتقيات إلى المستهدفين من القروض والمنح الحكومية، كما يضم تحت سقف واحد أحدث الإبتكارات في مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية بالإضافة إلى كافة مستلزمات المنزل العصري الحديث في معرض متميز هو الأول من نوعه في هذا المجال.

ويشارك في الحدث بنسخته الرابعة نخبة من أهم شركات المقاولات والإنشاءات والديكور والكهربائيات والإستشارات الهندسية، ويوفر للمقاولين وأصحاب المشاريع الخاصة خيارات واسعة في مجال الإستشارات الهندسية، كما يتيح للمشاركين فرص توقيع العقود وتوسيع نطاق الأعمال ومصادر التزود بكل إحتياجات المشاريع، وذلك إنطلاقاً وتحقيقاً لأهداف ومبادرات المؤسسة الساعية إلى تيسير تكلفة البناء على المواطنين الراغبين في بناء مساكن لهم.

وحرصت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية، والأخذ بإشـتراطات ومعايير الصحة والسلامة من قياس درجة الحرارة عند الدخول، وترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة لضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المعرض حرصا على سلامة الجميع.