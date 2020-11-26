تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد.. وزراء ومسؤولون يناقشون مستقبل العمل الحكومي استعداداً للخمسين المقبلة

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

عقدت حكومة دولة الإمارات سلسلة اجتماعات تشاورية لمسار مستقبل العمل الحكومي خلال الخمسين عاماً المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وفي إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة.

وعقدت الاجتماعات على مدى 4 أيام، بمشاركة عددٍ من الوزراء والأمناء العامين للمجالس التنفيذية، ونحو 150 مسؤولاً حكومياً وخبيراً على المستويين الاتحادي والمحلي، ناقشوا فيها 3 موضوعات رئيسية، هي موضوع مستقبل الحكومات، وموضوع استدامة الموارد المالية واستراتيجية المالية العامة بعيدة المدى، وموضوع الإعلام والاتصال الحكومي.

وناقش موضوع مستقبل الحكومات مجالات عدة، تتضمن الاستراتيجية والسياسات، والأداء الحكومي، والخدمات الحكومية، والتشريعات، والموارد البشرية الحكومية، والبنية التحتية الرقمية، والبيانات الحكومية. وفي موضوع «استدامة الموارد المالية واستراتيجية المالية العامة بعيدة المدى»، ناقش المشاركون مصادر الإيرادات الحكومية، وآليات التمويل الجديدة، والآليات المبتكرة لإعداد وتنفيذ الميزانية وتركيز تخصيص الموارد للأولويات الحكومية، والمرونة في الجوانب المالية، والأنظمة المالية الرقمية، والأطر المالية التشريعية والمرونة فيها، ومستقبل الإيرادات والمصروفات، وتكامل وشمولية التخطيط المالي في الدولة.

وتطرق موضوع الإعلام والاتصال الحكومي، إلى مجالات دور الإعلام والاتصال في إدارة الصورة الذهنية والتحفيز والتأثير، وآليات الاتصال الحكومي المستقبلية، والإعلام والثقة بالحكومة، وتأهيل وتدريب الموارد البشرية والهوية الإعلامية للدولة محلياً وعالمياً ودور الإعلام والاتصال الحكومي في إدارة الأزمات، وتنسيق الاتصال الحكومي الرسمي، والتواجد الحكومي الإعلامي الرقمي، وإدارة الصورة الذهنية والسمعة والانطباعات عن الحكومة.

حضر الاجتماعات التشاورية معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل أمين عام لجنة الاستعداد للخمسين، ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، ومعالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.

كما حضر الاجتماعات مريم الحمادي أمين عام مجلس الوزراء، وحمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعيد العطر الضنحاني رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور محمد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي في أبوظبي، والدكتور سعيد المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي في إمارة عجمان، ومحمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بحكومة الفجيرة، وحميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، وأحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي، ومريم المطروشي نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة.

عبيد الطاير: «المالية» تبنّت نهجاًً استباقياًً

استعرض معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية خطة وزارة المالية للاستعداد لمرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة، من خلال تبني نهج استباقي يستشرف التحديات لتحقيق رؤى قيادة دولة الإمارات، مؤكداً حرص وزارة المالية على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الدول والمنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لوضع تصور وخطط بعيدة المدى في القطاع المالي خلال الخمسين السنة المقبلة.

عهود الرومي: بناء منظومة حكومية متكاملة

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل أمين عام لجنة الاستعداد للخمسين، أن بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي متطلبات التنمية الشاملة، يعكس توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تنافسية ومرونة حكومة دولة الإمارات وبناء القدرات والكفاءات الوطنية، بما يسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية وإعداد سياسات استباقية وأنظمة نوعية تلبي تطلعات المجتمع.

يونس الخوري: تنويع قاعدة الإنتاج والاقتصاد

في هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «إن الوزارة تؤكد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات وأهمية تكثيف الجهود وترتيب الأولويات، والعمل على دعم وتنويع قاعدة الإنتاج والاقتصاد بدعم وتنمية الصادرات، وتحقيق الشراكة الفعلية، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والسياسات المالية الداعمة لمتخذي القرار».

مريم الحمادي: المنظومة التشريعية المتكاملة

استعرضت مريم الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء الرؤية الحكومية لمستقبل التشريعات في الدولة، وأهمية الأداة التشريعية في الوصول إلى مئوية الإمارات، موضحة أن المنظومة التشريعية المتكاملة التي تجسد مسيرة التوجهات المستقبلية للدولة للسنوات الخمسين القادمة، بدأت بإطلاق مختبر التشريعات كبيئة تجريبية لتشريعات المستقبل، واليوم يجري العمل لتصبح الإمارات مركزاً عالمياً لتشريعات المستقبل.

محمد عبد اللطيف: رؤية مستقبلية طموحة

من جهته، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة أن «إمارة رأس الخيمة أعدت خطة متكاملة لبلورة رؤية مستقبلية طموحة للممكنات الحكومية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، ساهم فيها قيادات المؤسسات الحكومية في الإمارة ونخبة من الخبراء والمختصين في المجالات التخصصية».

محمد الضنحاني: الإمارات حققت قفزات نوعية

أكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية وإنجازات مبهرة في مختلف المجالات، وتواصل مسيرة نموها المتوازن من خلال تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني والعمل باستراتيجية مبتكرة ومدروسة في توفير أفضل الخدمات الحكومية لمواطنيها والمقيمين على أرضها، بما يواكب التغيرات والتوجهات العالمية.

سعيد العطر: التطوير والاستعداد للمستقبل

أكد سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن الاجتماعات التشاورية تعكس أهمية تطوير الخطط والتوجهات المستقبلية استعداداً لمرحلة تنموية جديدة في العقود الخمسة المقبلة، وبما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في عام الاستعداد للـ50.

عبد الله لوتاه: تكثيف الجهود الوطنية

أكد عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أهمية «تكثيف الجهود الوطنية الحكومية والمجتمعية في رسم ملامح مستقبل الدولة، لتحقيق رؤى قيادة دولة الإمارات لتصبح أفضل دول العالم وأكثرها تنافسية بحلول مئوية الإمارات 2071، من خلال تعزيز العمل المشترك والتخطيط الاستراتيجي مع مختلف أفراد المجتمع لوضع التصّور الأمثل استعداداً لمرحلة تنموية جديدة من مسيرة دولة الإمارات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

محمد راشد الهاملي: رؤية استشرافية طموحة

قال الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: إن الاستعداد للخمسين يشكل مرحلةً استثنائية تدخلها دولة الإمارات برؤية استشرافية طموحة، تسعى من خلالها إلى استكمال مسيرة الازدهار والتنمية على مختلف الصعد، عبر تطوير الخطط والمشاريع لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لمجتمع الإمارات.

عبد الرحمن العور: تطور أنظمة الموارد البشرية

أشار الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى أن الدولة تواصل تطوير سياسات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة لإدارة وتنمية رأس المال البشري، وصولاً لحكومة المستقبل، ومواكبة متطلبات وتوقعات الأجيال المختلفة.

عبد الله البسطي: أسس متينة للعمل الحكومي

أكد معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الفلسفة التنموية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أرست أسساً متينة يرتكز عليها مسار العمل الحكومي.

علي الكتبي: نهج في التكامل والتعاون

أكد معالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، أن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات يمثل لحظة فارقة في تاريخ الدولة، وهي استمرار لنهج الآباء المؤسسين القائم على التخطيط الدائم ورسم ملامح المستقبل، واستمراراً لنهج التكامل والتعاون بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، لتمكينهم من المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة.

حمد المنصوري: صناعة مستقبل الدولة

قال حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «من دواعي الفخر والاعتزاز أن نعمل بروح الفريق الواحد لصناعة مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ضمن هذه العملية التشاركية الشاملة في كافة القطاعات ودعم التحول الرقمي العالمي».

سعيد المطروشي: تحقيق الاستراتيجيات الحكومية

أشار الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان إلى أن الاجتماعات التشاورية لمسار مستقبل العمل الحكومي سلّطت الضوء على مستقبل الحكومة المتمثل في الخدمات الحكومية والتشريعات والأداء الحكومي، حيث حدّدت فرق العمل في إمارة عجمان التوجهات المستهدفة وجهوزية الإمارة لمستقبل الحكومة.

حميد الشامسي: تعزيز تنافسية الإمارات

أكد حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أهمية مسار مستقبل العمل الحكومي في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، وتطوير الحكومة من خلال رفع كفاءة الأجهزة الحكومية في وضع الأطر التنظيمية ورسم السياسات العامة وتنظيم القطاعات الخدمية، والتركيز على التطور التقني والتكنولوجي، الذي يعتبر من أهم أولويات الحكومة، والذي يعتبر سمة واضحة في المستقبل.

أحمد بن مسحار: منصة استراتيجية

قال أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي: «شكّلت الاجتماعات التشاورية منصة استراتيجية لتكثيف الجهود الوطنية وتوظيفها بالشكل الأمثل في رسم ملامح المستقبل، استناداً إلى دعائم متينة تضمن التنمية المستدامة للأجيال القادمة».