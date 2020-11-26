صقر غباش والحجرف يناقشان تعزيز التعاون

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر المجلس بأبوظبي، معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التعاون المشترك بما يعود بالنفع على دول وشعوب مجلس التعاون، ومصالحها المشتركة.

كما استعرض اللقاء ما تحقق من إنجازات خلال رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج ساهمت في تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس.

وأكد معالي صقر غباش، الحرص الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، مثمناً معاليه الإنجازات التي حققها مجلس التعاون والتي سعى من خلالها إلى ترسيخ دعائم العمل الخليجي المشترك وزيادة فعالياته في استكمال بناء صروح التكامل في مختلف المجالات.

من جانبه، ثمن معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون حرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً دعم توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو ترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي المشترك تلبيةً لتطلعات دول المجلس وآمال شعوبه.

حضر اللقاء كل من حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس ومحمد اليماحي ويوسف البطران الشحي وخلفان الشامسي وسهيل العفاري وناصر اليماحي وحميد الشامسي وعائشة ليتيم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.