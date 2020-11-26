جواهر القاسمي: لا بد من تكاتفنا جميعاً لمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأة

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد) قالت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بمناسبة «يوم محاربة العنف ضد المرأة»: «قد تتمتع النساء المحيطة بنا بحياة كريمة لكننا نعرف أن هناك نساء يتعرضن للعنف بكل أشكاله. لذا لا بد من تكاتفنا جميعاً لمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأة أينما حصلت. ولنلتزم جميعاً برفض كل ما يسلبها كرامتها أو حقوقها الإنسانية. ولنقف ضد كل ما يمسها بسوء، ضرباً كان أو لفظاً، فالمرأة هي أحد العمودين الرئيسين الذين تستند عليهما الأسرة السليمة، وإذا جُرحت تألمت الأسرة وتزعزع أمنها. مهما كانت المشكلات الأسرية فلا بد لها من حلول عقلانية وإنسانية تبدد هذه المشاكل وتصل بالأسرة إلى بر الأمان، فتجاوُز التعقيدات الحياتية بالحوار السليم والتفاهم الودي يحفظ للأبناء الأمان النفسي في ظل والدين سعيدين».

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