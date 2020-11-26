الامارات | شرطة أبوظبي تدعو مستخدمي الدراجات الهوائية إلى الالتزام بالإرشادات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو مستخدمي الدراجات الهوائية إلى الالتزام بالإرشادات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الهوائية إلى الالتزام بإرشادات السلامة على طرق إمارة أبوظبي، حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطرق.

وأكدت أنها تشجع الأفراد على الاستخدام الآمن للدراجات الهوائية في التنقل، والتقليل من استخدام وسائل المواصلات التقليدية، بما يعزز من الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة، والتخفيف من الانبعاثات الكربونية.

وحثت على ضرورة ارتداء خوذة الرأس واستخدام أغطية الحماية للذراعين والركبتين، وتزويد الدراجة بمصباح أمامي أبيض، وخلفي أحمر اللون، ووضع لوحة خلفية عاكسة للضوء لتنبيه مستخدمي الطريق، وعدم حمل أوزان تؤثر في توازن مستخدم الدراجة، والسير على طريق الخدمات والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية، والقيادة بحذر على مسارات المشاة لتجنب الاصطدام بهم، واستخدام المسارات المخصصة في المتنزهات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة.

وحذرت من مخاطر قيادة الدراجات الهوائية على الطرق الرئيسة، وشددت على الانتباه والحذر، وتجنب السلوكيات السلبية أثناء القيادة، وضرورة الالتزام بتلك الاشتراطات، سواء في مجال التنقل الخفيف أو النقل عبر توصيل أغراض البقالات وغيرها في المحال التجارية الصغيرة داخل الأحياء السكنية.

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