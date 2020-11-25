"النقل المتكامل" و"شرطة أبوظبي" يكشفان خطة إغلاق طرق مؤدية إلى منطقة ميناء زايد

سيف اليزيد - أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي عن خطة إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى منطقة ميناء زايد وإجراء تحويلات مرورية في المنطقة، والتي تأتي مع انطلاق أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء زايد والذي يتضمن هدم أبراج ميناء بلازا بعد غد.

سيتم تنفيذ خطة إغلاق والتحويلات المرورية، التي تشمل شارع الميناء وشارع الكورنيش وبعض الطرق الأخرى، تحت إشراف الجهات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء أصحاب العلاقة، وذلك من منطلق الحرص على تطبيق أعلى معايير الأمن لضمان سلامة القاطنين في المنطقة ومستخدمي الطرق وانسيابية الحركة المرورية.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن الإغلاق سيكون على مرحلتين: الأولى تبدأ من الساعة العاشرة من مساء يوم غد الخميس وحتى انتهاء أعمال هدم الأبراج، وتشمل الطرق التي تؤدي إلى منطقة الهدم وهي: شارع الميناء (من التقاطع مع شارع الزاهية)، وشارع الكورنيش (من التقاطع مع شارع الزاهية)، وجميع الطرق والمداخل على طريق الشيخ خليفة بن زايد والتي تؤدي إلى منطقة الميناء.

أما مرحلة الإغلاق الثانية، فستبدأ في الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة وحتى انتهاء أعمال هدم الأبراج وتشمل نفق الشيخ زايد بالاتجاهين، وشارع الشيخ خليفة بن زايد المؤدي إلى جسر الشيخ خليفة، وشارع حمدان بن محمد للقادمين من جزيرة المارية باتجاه الميناء. أما في شارع الكورنيش، فسيتم تحويل جميع المركبات باتجاه التقاطعات العلوية لشارع الشيخ زايد.

وتتم عملية الإغلاق والتحويلات المرورية بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي التي اتخذت جميع الإجراءات اللازمة حسب مهامها بتأمين موقع الهدم من قبل دوريات المرور لتعزيز انسيابية الحركة في المناطق المجاورة للموقع.

وقالت المديرية إنها ستعمل على إجراء التحويلات المرورية اللازمة قبل بدء عملية الهدم خلال التوقيت المناسب بهذا الشأن ومعالجة أية اختناقات مرورية قد تحدث في المناطق المجاورة لمكان الهدم.

وأوضح مركز النقل المتكامل أنه سيقوم بتحويل مسارات عدد من خدمات الحافلات العامة إلى شوارع بديلة لفترة مؤقتة وهي: الخدمات أرقام 8، 9، 11، 44، 45، و56، خلال الفترة الممتدة من الساعة 7:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر الجاري وحتى الساعة 6:00 مساءً من يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020.

وحرصا على سلامة الركاب، أشار المركز إلى أن مركبات الأجرة ستتوقف عن العمل في أجزاء من المنطقة فيما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae، أو من خلال تطبيق "درب" الذكي للمزيد من التفاصيل حول جداول ومواعيد رحلات الحافلات العامة.

من جهة أخرى، أعلنت شرطة أبوظبي عن استمرار تقديم خدمات مركز شرطة المدينة بمديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي والتي سيتم تقديمها للمتعاملين من خلال المديرية لتسهيل وإنجاز معاملاتهم من أجل إسعادهم وتلبية احتياجاتهم وذلك في إطار الإجراءات الحالية لهدم أبراج ميناء زايد.

وقال العقيد حمد النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة، قائد الحدث، إن نقل خدمات شرطة المدينة لمديرية شرطة العاصمة ستكون بشكل مؤقت لغاية الانتهاء من عملية الهدم ومن ثم إعادتها إلى المركز بعد الانتهاء من الحدث، مشيراً إلى توفير كافة الخدمات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم دون تأخير.

كانت شرطة أبوظبي قامت، بالتعاون مع الشركاء، بجولة على المتاجر، وتوعية أصحابها وحثهم على التعاون مع فرق التفتيش في التأكد من الإخلاء وإغلاق متاجرهم اعتباراً من يوم الخميس 26 نوفمبر الجاري من الساعة السابعة مساء. ويستأنف العمل فيها يوم الجمعة 27 نوفمبر الساعة الرابعة عصراً.

وأشار العقيد سعيد بن دلموج الظاهري، مدير مركز شرطة المدينة إلى الحرص على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة حفاظاً على سلامة الجميع باعتبارها من أهم أولويات شرطة أبوظبي وذلك بالتعاون مع الشركاء على نحو يسهم في إنجاح الهدم.

يشمل الإغلاق أسواق السمك، والنباتات، والسجاد والمواشي، والفواكه والخضروات، والجمعية التعاونية، والمسلخ.