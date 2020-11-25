الامارات | محمد بن راشد للحكوميين العرب: لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد للحكوميين العرب: لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العالم العربي يمتلك تجارب إدارية وعقولاً وخبرات ثرية، تجعل من منطقتنا نموذجاً متفرداً في التنمية والتطوير الإداري.

جاء ذلك خلال كلمة له، بالتزامن مع إعلان الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في دورته الأولى، التي تقام برعاية سموه، خلال حفل افتراضي شارك فيه وزراء ومسؤولون وممثلو حكومات عربية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

نائب رئيس الدولة: - «نمتلك في الوطن العربي ثروة من الموارد والعقول لجعل المنطقة نموذجاً عالمياً». - «كل تجربة عربية مميزة نجاح لنا جميعاً.. وهدفنا نشر التميز ليكون ثقافة وفي متناول كل مسؤول». - «الإرادة والإدارة أساس كل نجاح تنموي، وشعوب منطقتنا تستحق الأفضل والأجمل دائماً».

وقال سموه: «أطلقنا قبل حوالي العام جائزة للتميز الحكومي العربي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، واستقبلنا 5000 مشاركة حكومية من الدول العربية، وبحثنا خلالها عن أفضل وزير عربي، وأفضل وزارة، وأفضل محافظ، وأفضل مدير بلدية عربي، وغيرهم، واستثنينا الإمارات من المشاركة للحيادية».

وأضاف سموه: «نبارك للفائزين ونقول لكل من رشح ولم يفز استمر في التطوير، ولكل المسؤولين الحكوميين العرب لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم، فاستقرار عالمنا العربي وتطور اقتصاده وازدهار حياته وبناء مستقبل أبنائه كله بيدكم، مهمتكم عظيمة وتاريخية، ونسأل الله لكم التوفيق دائماً وأبداً».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن الوطن العربي يمتلك ثروة من الموارد والمعارف والعقول، لجعل المنطقة نموذجاً عالمياً في النهضة والتنمية، وأن كل تجربة عربية مميزة نجاح لنا جميعاً، والهدف هو نشر هذا التميز ليكون ثقافة، وفي متناول كل إداري ومسؤول في عالمنا العربي، وأضاف سموه: «الإرادة والإدارة أساس كل نجاح تنموي وشعوب منطقتنا تستحق الأفضل والأجمل دائماً».

وشهد حفل جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تكريم عدد من النماذج العربية الريادية ضمن 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات على مستوى الوطن العربي، حيث تم تكريم أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

كما كرمت الجائزة أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

وشهد الحفل تكريم عدد من النماذج العربية الريادية، ضمن 15 فئة موزعة على فئتين رئيستين، هما الأفراد والمؤسسات على مستوى الوطن العربي، حيث خضعت كل الترشيحات لآلية تقييم منهجية، من خلال نظام إلكتروني ذكي، وعلى يد لجنة تحكيم متخصصة، ووفق معايير عالمية رفيعة، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حفاظاً على مبدأ الحيادية والشفافية.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، محمد بن عبدالله القرقاوي، خلال كلمته في الحفل: «جائزة التميز الحكومي العربي تتطلع إلى أن تكون منصة تفاعلية لتبادل الممارسات والخبرات، واستعراض قصص النجاح الملهمة، فردياً ومؤسسياً، عبر خريطة الوطن العربي، وتوحيد الجهود والأفكار لإحداث نقلة شاملة في العمل الحكومي من خلال استنساخ أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال».

وأشار إلى أن الجائزة في دورتها الأولى استقبلت مئات التجارب التي تستحق مشاركتها والاحتفاء بها، والتي يثبت أصحابها أن لدينا مخزوناً من العقول والجهود العربية التي تستطيع أن تحقق المستحيل مادامت هناك إرادة وحُسن إدارة.

وأضاف: «في ظل الأوضاع التي يفرض فيها وباء (كوفيد-19) قواعد وشروط عمل جديدة في العالم، فإن جائزة التميز الحكومي العربي لم تكن لتأتي في وقت أفضل، فأهداف الجائزة وآفاقها تترجم الرؤية التي انطلقت منها في الأساس، وهي إعادة تصميم حكومات المستقبل في الوطن العربي، بحيث تعمل على استحداث آليات عمل حديثة، وتطوير أدوات وحلول مبتكرة للتصدي للتحديات المستجدة».

وأكد أن هذه الرؤية تشكل امتداداً لرؤية راعي الجائزة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أحدث تغييراً جذرياً في مفهوم العمل الحكومي، وعمد إلى كسر الأطر التقليدية المعمول بها، بحثاً عن الأفضل والأسرع والأكفأ، ومذكراً فريقه على الدوام: المستقبل لا ينتظر أحداً.

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، خلال كلمته ضمن فعاليات الحفل، أن جائزة التميز الحكومي العربي تستهدف كل الجهات الحكومية، والقيادات والموظفين الحكوميين في الدول العربية، ولأنها جائزة مختصة بالتميز الحكومي العربي، وتهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات الحكومية العربية، بما يعزز ممارسات الحوكمة الرشيدة والتوظيف الأمثل للموارد، وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني مفهوم التميز، وتركز على تحسين الأداء والتطوير المستمر في الأجهزة الحكومية العربية، ولأنها بمثابة منصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية العربية.

وقال: «نشيد بالجهود الحكومية المتميزة في الدول العربية، وبالقيادات الحكومية التي تعمل على تبني ثقافة التميز، بما يحقق أداء أفضل لمؤسساتنا العربية، وأدعو كل المؤسسات الحكومية العربية إلى الاطلاع على المبادرات والمشروعات الرائدة، والعمل على نقل وتبادل أفضل التجارب والممارسات بين الدول العربية».

وفاز بفئة أفضل وزارة عربية وزارة التجارة في السعودية، فيما حازت هيئة الغذاء والدواء في السعودية جائزة أفضل هيئة /‏‏‏‏‏‏‏ مؤسسة حكومية عربية.

وفي فئة الجوائز الفرعية للجائزة، حاز مشروع «الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية» من وزارة الصحة في البحرين، جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وحصلت كل من خدمة حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة «أفق» من شؤون الجمارك بوزارة الداخلية في البحرين، وخدمة «فرجت» التابعة للمديرية العامة للسجون لوزارة الداخلية في السعودية، وخدمة «الترخيص المتنقل» التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن، على جائزة أفضل مبادرة /‏‏‏‏‏‏‏ تجربة تطويرية حكومية.

كما حصل مشروع بنبان للطاقة الشمسية - الشركة المصرية لنقل الكهرباء لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، ومشروع صناعة النخبة من وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب.

وحصد كل من مشروع الدعم التكميلي «تكافل» بصندوق المعونة الوطنية في الأردن، ومشروع خطوة للمشاريع المنزلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في البحرين، جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع.

ونالت منظومة الابتكار في وزارة العمل بسلطنة عمان جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، أما جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، فقد فاز بها كل من تطبيق «المستشار العقاري» من صندوق التنمية العقارية في السعودية، وتطبيق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، وتطبيق «أسّس شركتك» التابع لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.

وتم الإعلان عن الفائزين في الجوائز الفردية، وتكريم الأفراد ذوي الأداء المميز الذين استطاعوا ترك أثر كبير وتغيير إيجابي على الجهات التي ينتمون إليها أو على القطاعات التي يعملون بها.

وفازت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة حلمي السعيد، بجائزة أفضل وزير عربي، وتم تقييمها من قبل شركة خارجية محايدة، وتطبيق معايير تضاهي جائزة أفضل وزير في العالم، كما فاز بجائزة أفضل محافظ عربي محافظ محافظة بورسعيد في مصر، اللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان، وفاز بجائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية في السعودية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، وحصد مدير بلدية الكويت، أحمد عبدالله صالح المنفوحي، جائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية، فيما نال الجائزة في فئة أفضل موظف حكومي عربي، استشاري جراحة القلب في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب من الأردن، العقيد صلاح الدين الطرابشة، وجائزة أفضل موظفة حكومية عربية لباحث رئيس ومستشار لشؤون وقاية النبات في المركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن، منى محمد سلمان مشعل، ومدير المركز التكنولوجي بحي منتزه أول في مصر، نهى أحمد السيد.

وأُطلقت الجائزة في شهر مايو 2019، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إحداث حراك عربي في العمل الإداري، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في مختلف قطاعات العمل الحكومي، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني التميز في الجهات الحكومية العربية، إلى جانب التركيز على تحسين الأداء العام، والتطوير المستمر في الأجهزة الحكومية العربية، وإبراز وتقدير الجهود الحكومية المتميزة والاحتفاء بها في الدول العربية.

5000 مشاركة عربية

تلقت جائزة التميز الحكومي العربي أكثر من 5000 مشاركة عربية، وما يزيد على 1500 طلب ترشيح، تحمل جميعها قصص نجاح وأمثلة ملهمة لنماذج عربية، استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية، بشكل يعكس إمكانات وطاقات مبدعة يجب العناية بها وتحفيزها على المزيد من الابتكار.

وبعد إطلاق المراحل الأولية للدورة الحالية، قام فريقا أمانة الجائزة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بزيارة 12 دولة عربية، وذلك بهدف التعريف بالجائزة وأهدافها وتعزيز المشاركة فيها، لما لها من أثر إيجابي في إثراء منظومة العمل الحكومي وتيسير عملية تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية، وتم خلال هذه المرحلة تنظيم مجموعة كبيرة من الندوات التعريفية في هذه الدول، بلغ عددها نحو 50 ندوة تعريفية، وتم خلالها تدريب 1000 موظف ومسؤول ينتمون لأكثر من 100 جهة حكومية.

الفائزون بجائزة التميز الحكومي العربي

- أفضل وزارة عربية: وزارة التجارة في السعودية.

- أفضل وزير عربي: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر الدكتورة هالة السعيد.

- أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية: الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية في السعودية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي.

- أفضل محافظ عربي: محافظ بورسعيد في مصر اللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان.

- أفضل موظف حكومي عربي: استشاري جراحة القلب في الأردن العقيد صلاح الدين إبراهيم الطرابشة.

- فائزتان ضمن أفضل موظفة حكومية عربية: نهى السيد من مصر، ومنى مشعل من الأردن.

-أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي: مشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في البحرين.

- أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية: مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية في مصر.

- فائزان في أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع: مشروع الدعم التكميلي «تكافل» في الأردن، ومشروع «خطوة» للمشاريع المنزلية في البحرين.

- أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم: مشروع منظومة الابتكار من وزارة العمل في سلطنة عمان.

- ثلاثة فائزين ضمن أفضل مبادرة /‏‏‏ تجربة تطويرية حكومية: مبادرة حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة «أفق» في البحرين، خدمة «فرجت» في السعودية، وخدمة «الترخيص

المتنقل» في الأردن.

- ثلاثة فائزين ضمن أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي: تطبيق «المستشار العقاري» السعودي، وتطبيق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» في البحرين، وتطبيق «أسس شركتك» السعودي.

- أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب: مشروع صناعة النخبة من وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين.

- أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية: هيئة الغذاء والدواء في السعودية.

- أفضل مدير بلدية في المدن العربية: مدير بلدية الكويت أحمد المنفوحي.

منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات

تسعى جائزة التميز الحكومي العربي، ضمن أهدافها، إلى أن تكون منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة، والاحتفاء بالجهود المميزة للجهات والأشخاص بهدف التحسين المستمر لأداء الأجهزة الحكومية، فيما تشكل دعوة من دولة الإمارات لجميع البلدان العربية للمشاركة في مسيرة تطوير العمل الحكومي العربي، ودعمه بمقومات الابتكار وأنماط التفكير غير التقليدية، لتمكينه من دخول المستقبل بقوة وإرادة، لإحداث تغييرات جذرية في شكل ومضمون منهجية العمل الحكومي.

وتعد الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشروعات الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية.

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