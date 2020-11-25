ترشيح ولي عهد أبو ظبي لجائزة نوبل للسلام 

رشح أحد الحاصلين السابقين على نوبل للسلام الشيخ محمد زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لجائزة نوبل للسلام في 2020.

وتريمبل كان وزيرا أول في أيرلندا الشمالية، ونال جائزة نوبل للسلام عام 1998 بفضل جهوده لإيجاد حل للصراع الذي دار هناك.

ويعني ترشيح اللورد تريمبل، وفقا لقواعد لجنة جائزة نوبل، أن تلتأم اللجنة بأكملها لبحث الأمر.

وبقرارها الشجاع والتاريخي بشأن معاهدة سلام مع إسرائيل، نجحت الإمارات في وقف ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، بما يعني إنقاذ 30% من الأراضي الفلسطينية وأكثر من 100 ألف فلسطيني كانوا معرضين للطرد وإنهاء 6 سنوات من الجمود، وإبقاء الأمل على إقامة دولة فلسطينية.