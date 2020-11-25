رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 628 سجيناً

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 628 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تأتي هذه المكرمة السامية من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، ومنحهم فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

النائب العام للدولة: لفتة كريمة وروح إنسانية نبيلة

أعرب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة عن عظيم تقديره لمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 628 سجيناً، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم، تنفيذاً للأحكام الصادرة بحقهم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49، مؤكداً أنها لفتة تجسد الروح الإنسانية النبيلة لدى صاحب السمو رئيس الدولة، وتجسد حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين يلتزمون بقوانين الدولة ويسعون لمستقبل أفضل.

وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي: إن هذه المبادرة الكريمة سترسخ في نفوس المفرج عنهم آثاراً إيجابية تفتح لهم أبواب التفاؤل بالمستقبل، وتخلق فيهم دافعاً لتقويم سلوكهم والعودة إلى سواء السبيل، بالإضافة إلى ما تشكله من حافز لغيرهم من النزلاء للاقتداء بهم لنيل مثل هذا العفو مستقبلاً، داعياً المشمولين بالمكرمة إلى بذل قصارى جهدهم للانضمام إلى مسيرة التنمية في المجتمع، والعمل على بناء وتطوير حياتهم والتوجه بها نحو مستقبل أفضل، بما يعود عليهم وذويهم بالخير. وتقدم النائب العام بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لاتحاد دولة الإمارات، معرباً عن فخره واعتزازه بقيادتنا الرشيدة التي تحرص دوماً على رسم السعادة على وجوه أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

النيابة العامة في أبوظبي تبدأ الإجراءات التنفيذية لقرار العفو

رفع المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على هذا العطاء الأبوي الذي شمل به أبناء شعبه والمقيمين في كنف قيادته الحكيمة، مؤكداً أن النيابة العامة في أبوظبي بدأت بشكل فوري الإجراءات التنفيذية للقرار السامي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بما يضمن سرعة لمّ شمل المستفيدين من المكرمة مع عائلاتهم بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 49 لاتحاد إماراتنا الحبيبة.

وأشاد البلوشي بالمتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لأعمال النيابة العامة في أبوظبي، وحرص سموه على اعتماد أفضل الممارسات في إعادة تأهيل نزلاء المنشآت العقابية وحفظ كراماتهم، بما يساعدهم على استعادة مكانتهم كأعضاء نافعين لمجتمعهم. وقال: إن المكرمات المتتابعة لصاحب السمو رئيس الدولة كانت دائماً الحافز المهم لنزلاء المؤسسات العقابية للالتزام بحسن السير والسلوك والاستفادة من فرص التدريب والتأهيل ليكون لديهم الأولوية في نيل العفو السامي. وطالب عائلات المشمولين بالعفو باحتضان أبنائهم واستيعابهم لمساعدتهم على إعادة التأقلم مع المجتمع والعودة بإيجابية وانفتاح إلى الحياة، مشيراً إلى دور الأسرة المحوري في مساعدة هذه الفئة على معاودة الاندماج في المجتمع.

ورفع النائب العام بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات بالخير واليمن والبركات.