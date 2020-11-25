أبوظبي تتزين لليوم الوطني.. 40 ألف علم و5200 تشكيل ضوئي

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي تزيين عاصمة الاتحاد (أبوظبي) وضواحيها بـأكثر من 40 ألف علم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيب 5200 تشكيل ضوئي بديع التصاميم، مبهج للناظرين، يعكس فرحة الوطن، وشعب الإمارات، وفخره بإنجازات الدولة، واعتزازه بعلم الاتحاد، وبالقيادة الحكيمة.

وأشارت البلدية إلى أن زينة اليوم الوطني لهذا العام تمتاز بعمل تصاميم جديدة حول أعمدة الإنارة بشكل ثلاثي الأبعاد (3 دي) مما يعطي طابعاً مختلفاً عن الأعوام السابقة، ويعزز المشهد الجمالي العام للمرافق، وأيضاً تم دمج التشكيلات الهندسية أثناء التركيب لإضفاء جمالية أخاذة ومدهشة، مثل استخدام شكل الخيول مع الخيال الذي يحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة بشموخ ورفعة واعتزاز، وتم استخدام أشكال أطفال يحملون علم الدولة، وتصميم الصقر ودمجه مع كلمات من النشيد الوطني، بحيث تشكل جميع هذه التصاميم لوحة فنية رائعة المظهر وفائقة الجمال، مما يعكس مدى فرحة الوطن وشعب الإمارات بيومه الوطني، وبإنجازات دولة الاتحاد، موضحة أن أحجام التشكيلات الضوئية تراوحت بين 2- 5 أمتار، وباستخدام أجود المواد وأكثرها أماناً وسلامة.

كما زخرت زينة اليوم الوطني الغالي بالعديد من العبارات التي تجسد الولاء للقيادة الحكيمة، ولعلم الدولة، وترسخ الفخر بإنجازات الإمارات، وتمجد تضحيات الشهداء وعطاءاتهم، وتبعث روح العزيمة والإرادة على المضي قدماً في العمل والعطاء، وبذل أقصى الطاقات من أجل عزة الوطن وحاضره ومستقبله.

ومن العبارات التي استخدمت في الزينة: (بالأرواح نفديك يا وطن، شهداؤنا رمز عزتنا، عاش اتحاد إماراتنا، عاش العلم يا إماراتنا، عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا، أقسمنا أن نبني نعمل، رمز العروبة، وطن الأمان، قوتنا عزتنا، الاتحاد قوة، (الإمارات) باللغتين العربية والإنجليزية.

أما عن المواقع التي تم نشر زينة اليوم الوطني فيها، فأكدت البلدية أنها شملت الشوارع، الميادين، الجسور، وغيرها من المرافق العامة، والمواقع الحيوية، حيث غطت زينة اليوم الوطني 12 جسراً في مدينة أبوظبي، وبعض الجسور المؤدية إلى الجزر، وتزيين 11 دواراً، والطرق الرئيسية بالمدينة، وخارج المدينة، والعديد من المدن بالإمارة، مثل: الشهامة، والرحبة، وبني ياس، والمفرق، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة خليفة.

وقد حظي كورنيش أبوظبي كونه من الوجهات المفضلة للسكان والزوار والواجهة البحرية الأجمل في العالم بزينة استثنائية جميلة، حيث يتألق الكورنيش بالتشكيلات الضوئية الساطعة الباعثة على الفرح والفخر والسرور، وامتازت تشكيلات الكورنيش بالكثافة الضوئية، والنور المتدفق على طول الكورنيش، وبأحجام كبيرة للتشكيلات الضوئية، والأعلام والزينة المبتكرة البديعة.

ونوهت بلدية مدينة أبوظبي أنها أولت أهمية كبيرة بشأن معايير الأمن والسلامة فقد حرصت على استخدام أفضل أنواع الكابلات الكهربائية لإتمام مشروع الزينة، وذلك حفاظاً على سلامة الجمهور.. كما أن جميع المواد المستخدمة بالتشكيلات الهندسية الضوئية مصنوعة من مواد آمنة ومقاومة لجميع العوامل الجوية وذات معايير عالمية من حيث الأمن والسلامة.