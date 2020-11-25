قرقاش: هنيئاً للمملكة نجاحها في المشاريع والتحديات الكبيرة

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) هنأ معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، المملكة العربية السعودية بنجاح مشاريعها.

وقال معاليه، عبر «تويتر»: «هنيئاً للمملكة العربية السعودية الشقيقة نجاحها في المشاريع والتحديات الكبيرة، والبعض للأسف ينشغل بالمناوشات الصغيرة.. صدق المتنبي في قوله: وتكبر في عين الصغير صغارها.. وتصغر في عين العظيم العظائم».

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