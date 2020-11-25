سارة الأميري: محمد بن راشد مصدر الإلهام والقدوة الأولى للجميع

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تتبنى الاستثمار برأسمالها البشري، وتمكين أفراد المجتمع في مختلف المجالات، وأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يمثّل القدوة الأولى ومصدر الإلهام للجميع للمثابرة والعمل وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقالت سارة الأميري: إن اختيارها لقائمة «أكثر 100 امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم» التي تعدها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، يؤكد الدور المؤثر والفاعل للمرأة الإماراتية ومدى التقدم الذي أحرزته في مختلف المجالات الحيوية والعلمية، بفضل الدعم المباشر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتمكين ابنة الإمارات لتتخطى مرحلة المشاركة إلى مرحلة الإنجاز العالمي وصنع الحدث.

وأضافت أن قيادة دولة الإمارات تولي ثقة كبيرة بالكفاءات الوطنية، وتعزز دورها في تطوير البرامج وتنفيذ المبادرات التي تسهم في دعم الجهود الوطنية بما يضمن تعزيز الحضور العالمي للدولة، من خلال بناء القدرات الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة والاستثمار في طاقاتها بما يمكنها من النجاح في تحقيق رؤى وتطلعات أفراد المجتمع.

وتم اختيار سارة الأميري ضمن قائمة «أكثر 100 امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم» للعام 2020، التي تضم نساء من مختلف دول العالم قدمن عطاءات متميزة لمجتمعاتهن ودولهن، من خلال الأعمال والأبحاث العلمية، والدراسات والمشروعات الرائدة التي أشرفن على إطلاقها والمبادرات التي عملن على تطويرها، والتي تركز في نسختها للعام الحالي، على جهود النساء المتميزات اللاتي أسهمن في حماية أفراد المجتمع من تداعيات جائحة فيروس «كوفيد-19»، ودعم الجهود الحكومية في استمرارية الأعمال والخدمات بما ينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع.