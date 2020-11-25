اختارتهم «الإمارات للألمنيوم» لبناء نماذج أولية.. 4 فرق طلابية للروبوتات الصناعية

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)‏

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، اختيار أربعة فرق طلابية من الجامعات الإماراتية لبناء نماذج أولية في نسخة هذا العام من مسابقة الروبوتات الصناعية للشركة. ويشارك في مسابقة هذا العام ثلاثة فرق من جامعة أبوظبي، وفريق واحد من جامعة هيريوت وات في دبي.

وتنطوي المسابقة في عامها الثالث على تنظيم تحدٍّ بين طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة لتصميم، وبناء روبوتات صناعية لاستخدامها في مصاهر الألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتهدف المسابقة إلى تزويد الطلاب بتجربة واقعية في مجال الروبوتات والأتمتة، والتي تعتبر إحدى نقاط التركيز الرئيسية على مستوى العالم لاتجاه الصناعة 4.0. وستعمل الفرق هذا العام على تطوير روبوت صناعي مستقل لتقييم حالة الأفران في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي تعمل في درجات حرارة مرتفعة جداً، حيث يجب أن تكون الروبوتات النهائية قادرة على التقاط صور جوية لوضع الأفران واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الصورة، والهدف من صناعة هذه الروبوتات هي تقليل حاجة الشركة إلى إجراء عمليات تفتيش يدوية في ظل بيئة العمل القاسية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يشكل القطاع الصناعي لدولة الإمارات جزءاً رئيساً من اقتصادها، ما يحتم استقطاب أذكى العقول الهندسية لتعزيز مكانتها في الساحة العالمية؛ ولذلك نسعى إلى تحويل العمليات الصناعية إلى توجه الصناعة 4.0، وتهدف المسابقة إلى تحفيز الطلاب على استكشاف الصناعات التي تناسب حياتهم المهنية، ومساعدتهم على صقل مهاراتهم في تخصصات الصناعة 4.0 الناشئة والمهمة».