الامارات | افتتاح مراكز أصحاب الهمم في دبي بطاقة استيعابية كاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مراكز أصحاب الهمم في دبي بطاقة استيعابية كاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس، عن إعادة افتتاح مراكز أصحاب الهمم للعمل بطاقة استيعابية كاملة، واستئناف الحصص الدراسية في الفصول بعد استيفاء جميع الإجراءات والمعايير المحددة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمسؤولي الهيئة برئاسة المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في الهيئة الدكتور عمر المثنى، لمركز دبي للرعاية الخاصة (DCSN) للتأكد من جاهزية المركز، وإعلان استئناف الحصص الدراسية فيه بعد التوقف الذي فرضه انتشار جائحة «كورونا».

وكشفت الهيئة أن 10 من مراكز تأهيل أصحاب الهمم استكملت الإجراءات وقامت بتجهيز منشآتها لتقديم الخدمة في الفصول الدراسية، بما يتوافق مع المعايير الحكومية في هذا الشأن، وحصل خمسة منها على تصريح استئناف العودة الكاملة لتقديم الخدمات في الفصول الدراسية، وتقوم المراكز الأخرى بتعزيز إجراءاتها الاحترازية لتلبية المتطلبات والقدرة على إعادة الفتح بالشكل المطلوب. وبينت الهيئة أنها ستواصل الرقابة والتفتيش على المراكز لضمان معايير الصحة والسلامة.

وكانت الهيئة أجرت بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي فحص «كوفيد-19» بشكل مجاني في مقر مركز دبي للرعاية الخاصة، وأجرى الفحص 314 شخصاً من العاملين في مراكز أصحاب الهمم التي لديها مرافق مؤهلة لعودة الحصص الدراسية وفق الإجراءات والمعايير، وذلك لضمان سلامتهم قبل إعادة افتتاح المراكز.

كما تعاونت الهيئة مع بلدية دبي في عملية التفتيش على معايير السلامة في المراكز لضمان استيفائها للشروط الموصى بها في بروتوكول إعادة الافتتاح الذي أقرته اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في الهيئة الدكتور عمر المثنى: «تولي الهيئة أولوية عالية لسلامة الأطفال والمجتمع، ولحمايتهم وضمان سلامتهم عمل فريقنا على وضع وتطوير البروتوكولات، كما قام بالتعاون مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث لاعتماد وثيقة البروتوكولات لاستئناف تقديم الخدمات في الفصول الدراسية، كما أرسلنا فريقاً من الخبراء الذين عملوا بشكل وثيق مع المراكز لضمان تطبيق الاشتراطات كافة».

وأضاف: «أخذت هيئة تنمية المجتمع زمام المبادرة لضمان تنفيذ جميع التدابير الاحترازية والسلامة في جميع المراكز ذات الصلة، وضمان اتباع المواصفات والمعايير الخاصة ببروتوكولات إعادة فتح المدارس في دبي، كما وفرنا الدعم اللازم لضمان تطبيق المراكز للإجراءات اللازمة».

10

مراكز لتأهيل أصحاب الهمم استكملت الإجراءات وجهزت منشآتها لتقديم الخدمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news