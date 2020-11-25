الامارات | 3 سنوات سجناً لعاطلين بتهمة خطف وتعذيب رجل

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سنوات سجناً لعاطلين بتهمة خطف وتعذيب رجل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات، في دبي، بالسجن ثلاث سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة بحق عاطلين (إفريقيين)، خطفا مع آخرين هاربين شخصاً من جنسيتهما نفسها، بعد استدراجه من مسكنه، وتوجهوا به إلى إمارة أخرى، ثم اعتدوا عليه وقاموا بتصويره وحرقه بالسجائر من أجل إرغامه على الإدلاء بمعلومات مرتبطة بخلافات بين عائلة المجني عليه، وأحد المتهمين في بلادهما.

وأقر أحد المتهمين بأن هناك خلافات سابقة بين أقارب المجني عليه وشقيق المتهم في بلادهم، وبناء على ذلك ورده تهديد من هناك بأنهم سيقتلون أخاه، فقرر خطف المجني عليه وتهديده.

وقال المتهم إنه تواصل مع شخص آخر هارب وطلب منه مساعدته في تنفيذ الجريمة، فاستعان الأخير بشخصين آخرين وتوجهوا جميعاً إلى منزل المجني عليه، وأقنعوه بمرافقتهم في سيارتهم ثم قاموا بتقييده، وإدخاله كرهاً إلى المركبة، وتوجهوا به إلى إمارة مجاورة ثم اعتدوا عليه بالضرب وصوروه، وأرسلوا مقاطع فيديو تظهر احتجازه إلى أقاربه، وأنهم احتجزوه لفترة، ثم تركوه يغادر بعد الاعتداء عليه.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جناية خطف شخص وحجزه وحرمانه من حريته دون وجه قانوني، لمدة تزيد على شهر، وبعد النظر في القضية قضت محكمة الجنايات بإدانة المتهمين حضورياً، وسجنهما ثلاث سنوات ثم الإبعاد.

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