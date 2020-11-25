الامارات | طلبة الـ 12 يفاجأون بسهولة أسئلة «الفيزياء»

شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة الـ 12 يفاجأون بسهولة أسئلة «الفيزياء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد طلبة في الصف الثاني عشر (عام ومتقدم ونخبة)، أن مستوى أسئلة امتحان مادة الفيزياء، الذي أدوه أمس، بدد مخاوفهم من مادة الفيزياء، التي يعتبر امتحانها مصدر قلق للطلبة كل عام، لافتين إلى أن الأسئلة جاءت سهلة، وتراعي التفاوت بين مستويات الطلبة.

وقال الطلبة أحمد جمال، وسلطان عبدالله، وسلمى يوسف، إن الورقة الامتحانية تضمنت 15 سؤالاً، وكان زمن الإجابة على كل جزئية من أجزاء السؤال الواحد خمس دقائق، وهو وقت كافٍ لكتابة الإجابة ومراجعتها، خصوصاً مع السهولة التي كانت عليها الأسئلة.

وأضافوا أن عدداً من الأسئلة تطلب تفكيراً وجهداً أكبر، واعتمد على الاشتقاق القانوني، معتبرين أن هذه الأسئلة تحدد ترتيب الطلبة.

وأكدوا أن أجواء الامتحانات في اللجان كانت مهيأة، واتسمت بالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كوفيد-19».

وقال مدير مدرسة حكومية - فضل عدم ذكر اسمه - إن الامتحان كان في متناول الجميع، ولم نتلق أي ملاحظات حوله من الطلبة، مؤكداً انضباط الجميع والتزامهم الشديد داخل اللجان، خصوصاً بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد-19».

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