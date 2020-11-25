الامارات | «محمد بن راشد للإسكان» تطلق مبادرة الصيانة الموحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن راشد للإسكان» تطلق مبادرة الصيانة الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مبادرة الصيانة الموحدة، للمستفيدين من منح الصيانة والإضافة (حالات الفزعة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم)، والتي تهدف إلى توفير الوقت والجهد، من خلال تقليص الإجراءات الإدارية الطويلة في المناقصات، لضمان قيمة مضافة لإسعاد المتعاملين، عن طريق تسريع وتسهيل إجراءات اختيار المقاول، وإبرام تعاقدات مباشرة مع مقاولين مؤهلين، لتنفيذ أعمال الصيانة والإضافة.

وقال مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي في المؤسسة، محمد حميد المري، إن المؤسسة تبذل قصارى جهدها، لتوفير خدمات إسكانية تتوافق مع متطلبات المواطنين، لافتاً إلى أن المؤسسة ستمضي قدماً نحو تحقيق مبادرات إسكانية رائدة، تسهم في إسعاد المواطنين، وتسهل عليهم إنجاز معاملاتهم من خلال عدد من الحلول والاستراتيجيات التي تلبي طموحاتهم، وتوفر لهم الحياة الكريمة. وأوضح أن المؤسسة قامت بإطلاق المبادرة، لتقديم خدمات الصيانة والإضافة، عن طريق مقاولين معتمدين مع تثبيت بنود الأعمال والأسعار، لأغراض تنفيذ هذه الأعمال بأقل كلفة ممكنة.

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