الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأمين

استغرب قارئ لديه اشتراك في إحدى شركات التأمين الصحي، تلقيه رسالة نصية عبر هاتفه المتحرك من إحدى الصيدليات تفيد بالموافقة على طلبه صرف أدوية طبية، على الرغم من أنه لم يقدم أي طلب بذلك.

محطة

عمال في محطة تزويد بالوقود لا يلتزمون بتوفير مسافات التباعد الاجتماعي خلال تأدية مهام عملهم، إذ يقتربون من زجاج نوافذ السيارات ويتسببون في نفور السائقين وغضبهم.

رياضة

رحّب سكان في منطقة نخلة جميرا بإنشاء منطقة على طول ساحل البحر لممارسة رياضة المشي، موازية للمنطقة السكنية على امتداد ساق النخلة، تبدأ بالقرب من فندق «دوكس» وصولاً إلى جانب فندق «فايف».

المنتخب

اقترح رياضيون على اتحاد كرة القدم عقد ورشة عمل عن بُعد، بمشاركة خبراء ومختصين، لمناقشة الأسباب التي أدت إلى تراجع المنتخب الوطني، والخروج بتوصيات محددة تساند المنتخب في مشاركاته المقبلة المهمة.

«أمازون»

تلقى قارئ إشعاراً من تطبيق «أمازون» يفيد بأن السلعة التي طلب شراءها ليست متوافرة، وتمت دعوته إلى إلغاء طلب الشراء، على الرغم من مرور خمسة أيام على تقديمه.

مواقف

اشتكى روّاد إحدى الجمعيات التعاونية في دبي عدم توافر مواقف سيارات مجانية، ما يجبر كثيراً منهم على تغيير وجهته نحو مركز تسوق أبعد، على الرغم من قرب الجمعية ذاتها من مقار عملهم أو سكنهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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