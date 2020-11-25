الامارات | القبض على شخص يهدد ويبتزّضحاياه على «التواصل»

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص يهدد ويبتزّضحاياه على «التواصل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة أم القيوين القبض على شخص (عربي) استغل مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاً خاصاً بالمحادثات، في ابتزاز وتهديد الآخرين، مستخدماً حسابات وأرقام هواتف من خارج الدولة لإخفاء هويته.

وقال رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أم القيوين، المقدم مروان راشد محمد، إن شخصاً (عربي) في العقد الثاني من عمره تعرض للتهديد بالقتل والابتزاز من قبل شخص عبر حسابات وهمية على الشبكة العنكبوتية وأرقام هواتف من خارج الدولة.

وأوضح أنه على إثر المعلومات الواردة، تم تشكيل فريق من المباحث الإلكترونية، وتمكن خلال فترة زمنية وجيزة، من تحديد هوية المتهم ومحل إقامته.

ولفت إلى أنه بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، تم القبض عليه في مقر سكنه وضبط الأجهزة المستخدمة في تنفيذ محاولاته الإجرامية وابتزازه الضحايا، وتمت إحالته إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين، وبدورها أحالته إلى النيابة العامة.

وأضاف محمد أنه يجب الحذر وعدم الانصياع لرسائل التهديد أو الاتصالات المشبوهة، وعدم الخوف من هؤلاء المجرمين، أو تنفيذ ما يطلبونه، لأن ذلك يدعوهم إلى التمادي وإيذاء ضحايا آخرين، داعياً أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن هذه الاتصالات والرسائل وعدم الخضوع لتهديدات المبتزّين.

وأشار إلى أن المادة رقم 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012، ينص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات».

وأكد محمد حرص الجهات الشرطية على تعزيز أمن المجتمع وسلامته، موضحاً أن العناصر الشرطية لديها القدرة على الوقوف بحزم في مواجهة الجرائم ومرتكبيها، مشيراً إلى أن الجهات الشرطية تنفذ حملات توعية أمنية، تستهدف التنبيه بخطورة الجرائم الإلكترونية عموماً لاسيما الابتزاز، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن، والأمان لأفراد المجتمع.

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