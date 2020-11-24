«مجد الوطن».. أمسية شعرية ينظمها «بيت الشعر» ومؤسسة عوشة

الإمارات

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ينظم بيت الشعر التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع مؤسسة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» غداً أمسية شعرية افتراضية، حيث سيشارك في هذه الأمسية التي تحمل عنوان «مجد الوطن» نخبة من شعراء الإمارات هم الشاعر عيضة بن مسعود والشاعر سعود المصعبي والشاعر ربيع الزعابي وتدير الأمسية الإعلامية والشاعرة عائشة حسن.

وأكد جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «إن تنظيم هذه الأمسية يأتي من منطلق حرص بيت الشعر على إحياء العادات والتقاليد وتوريثها للأجيال القادمة، ونشر الثقافة المحلية بين مختلف شرائح المجتمع، هذا بالإضافة إلى اهتمام بيت الشعر بالقصيدة النبطية محلياً وعربياً والتعريف بجماليتها وخاصة أن الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي هي رمز من رموز الشعر النبطي حيث تميزت بقوة قصائدها ورصانة وجودة أشعارها حتى غدت من مبدعات وكبار شعراء الإمارات التي لم ينافسها شاعر في الإبداع والزخم الشعري».

وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس مؤسسة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب): «يسعدنا بالتعاون مع بيت الشعر دبي تنظيم هذه الأمسية الشعرية للشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي تكريماً لإسهامات فتاة العرب الأدبية التي امتلكت جوهر الشعر وسلطت الضوء على أهمية الشعر النبطي الذي يعد هوية الوطن وتاريخه الزاخر، حيث عززت حضور القصيدة النبطية في الوجدان المحلي ورصدت تحولات اجتماعية وتاريخية وأدبية في دولة دولة الإمارات والخليج وأضافت بصمتها المؤثرة زخماً على القصيدة الإماراتية والمكتبة العربية، ونحن نسعى إلى تخليد قصائدها حتى تكون ملهمة للكثيرين من هواة الشعر وعشاق الثقافة».



