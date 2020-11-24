محمد بن راشد يهنئ سارة الأميري لدخولها قائمة الـ BBC لأكثر 100 امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم

سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة وكالة الإمارات للفضاء، لدخولها قائمة الـ BBC لأكثر 100 امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم في 2020 .

‎وقال سموه اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "سارة الأميري على قائمة الـ BBC لأكثر 100 امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم في 2020 ... سارة تقود مهمة الإمارات للمريخ بنجاح .. وتقود اليوم وكالة الإمارات للفضاء .. وتقود حملة لإلهام المرأة العربية بأنها تستطيع .. ولا شيء مستحيل أمامها".