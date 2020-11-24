قناة تيونز كيدز الخليجية تحقق اكثر من مليون مشاهدة

حققت قناة تيونز كيدز الخليجية على موقع يوتيوب العالمي ، أكثر من مليون مشاهدة ، في خلال أسبوعين من إطلاق القناة ،علماً بأن إطلاقها كان في 03/11/2020 ، وحرص القائمون عليها أن يكون الطفل الخليجي هو المستهدف،بهدف تنمية الإدراك وتشجيعهم على الإبداع والابتكار والترفيه ، وتشكيل ثقافتهم بأسلوب يضمن الحفاظ على منظومة العادات والتقاليد الإيجابية في مجتمعنا الخليجي والعربي .
ومن أبرز الأهداف لفريق العمل في قناة تيونز كيدز الخليجية أن تكون هذه القناة من القنوات الرائدة بين قنوات الأطفال الخليجية والعربية ، مستغلين خبراتهم الكبيرة في مجال الموسيقى والرسوم المتحركة ومؤمنين بهدفهم بأن تكون هذه القناة بداية مشاريع فنية وتقديم محتوى ذو قيمة عالية ومختلف عما يقدم للطفل .
مع التأكيد على أن القناة تضع هدفها الأساسي في مشوارها تقديم محتوى آمن للطفل العربي ، ويذكر أن القناة أطلقت لغاية اليوم ثلاثة أعمال وهي عبود بوخدود وجمل جمل وتيونز كيدز حيث أن الخطة هي أن يكون هنالك عمل غنائي بطريقة الفيديو بالرسوم المتحركة أسبوعيا .
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