الامارات | سماء الإمارات تشهد تقاربا بين المشتري وزحل في ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن سماء الإمارات تشهد تقاربا بين المشتري وزحل في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، إبراهيم الجروان، أن يحدث تقارب نادي بين كوكبي المشتري وزحل في 21 ديسمبر المقبل، وسيتمكن سكان الإمارات وبقية العالم من مشاهدته.

وقال إنه من الآن وحتى 21 ديسمبر 2020 ، سيقترب كوكبا زحل والمشتري النيران من بعضهما البعض تدريجيا في السماء الظاهرية من الارض حتى يفصل بينهما عُشر درجة ، مشيرا إلى أن هذا التقارب حدث قبل ذلك منذ أكثر من 378 سنة من الوقت الحالي.

وشرح أنه في التاريخ المشار إليه سيقترب كوكبا المشتري وزحل في حدود عُشر درجة ( 1/10 درجة) من بعضهما البعض و سيكونان في برج الدلو فوق الأفق الغربي مع غروب الشمس، إذا لم تكن رؤيتك ممتازة، فسيبدو الكوكبان كجرم سماوي واحد تلك الليلة في مشهد يمكن لأهل الأرض رصده بالعين المجردة بكل سهولة.

وأشار إلى أن التقارب بين الأجرام السماوية او الاقترانات الكوكبية ترجع الى الحقيقية لهذه الكواكب في دورتها حول الشمس بالنسبة للراصد من الارض فمقدار ما يقطعه الكوكب من حيز من السماء يعادل 30 درجة (أو برج اصطلاحي في الكرة السماوية) يختلف من كوكب لآخر، فكوكب المريخ يمكث في كل برج قرابة 10 أشهر، و المشتري يمكث في كل برج قرابة سنة واحدة، و زحل يمكث في كل برج قرابة 30 شهرا، واورانوس قرابة 15 سنة، ونيبتون قرابة 18 سنة أما بلوتو فيمكث قرابة 20 سنة وهو في برج العقرب منذ 2005 إلى 2025.

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