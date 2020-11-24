غرفة الشارقة تفتتح مركز إنجاز الخور لخدمات رجال الأعمال في خورفكان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن افتتاحها لمركز إنجاز الخور لخدمات رجال الأعمال بمدينة خورفكان، وذلك مع مراعاة اشتراطات الوقاية وقواعد التباعد الاجتماعي الموصى بها من قبل الجهات المختصة حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وتأتي هذا الخطوة في إطار سعي الغرفة إلى الوصول لكافة المستثمرين في مختلف مدن الإمارة وتلبية مصالحهم، دون تكبدهم عناء التنقل للوصول إلى المدن الأخرى المجاورة.

وافتتح المركز مؤخرا سعادة خليل المنصوري مدير إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور محمد النقبي المدير العام لمركز خدمة تدبير خورفكان وإنجاز الخور لخدمات رجال الأعمال، حيث يقدم المركز خدمات تجديد الرخص التجارية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية وخدمات تجديد عضوية الغرفة وخدمات المحاكم ومكاتب العدل، فضلا عن خدمات تحصيل الديون ودراسات الجدوي والتدقيق المحاسبي والضريبي، بالإضافة إلى توفير أجهزة للصراف الآلي والعديد من الخدمات التجارية الأخرى.

تشجيع حركة الاستثمار

وأكد سعادة خليل المنصوري أن المركز الجديد، يعد خطوة لتشجيع حركة الاستثمار في المنطقة الشرقية من الإمارة، وإنجاز هام آخر يضاف إلى سلسلة إنجازات غرفة الشارقة المستمرة بجهودها لخدمة مجتمع الأعمال، بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تسعى دائما لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتعمل جاهدة للتسهيل على القطاع الخاص، وتوفير الوقت والجهد والمال عليهم من خلال توفير كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة في مناطقهم.

ولفت المنصوري إلى حرص الغرفة الدائم نحو تعزيز برامجها ومبادراتها لدعم مسيرة التنمية في المنطقتين الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة، عبر تطوير فعاليات اقتصادية مبتكرة تركز على تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المنطقتين ومضاعفة الفرص الاستثمارية فيهما وتحسين بيئتهما التنافسية، فضلا عن الارتقاء بواقعهما التجاري والصناعي، وصولا إلى المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة في الشارقة