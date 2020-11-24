معرض "التخييم والمغامرات 2020" ينطلق غداً في مركز إكسبو الذيد

تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات النسخة الثانية من "معرض التخييم والمغامرات 2020"، والذي ينظمه مركز إكسبو الذيد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، ويحتضن المعرض الذي يستمر حتى 28 من نوفمبر الجاري، نحو 30 شركة و 60 علامة تجارية متخصصة في مجال التخييم والرحلات البرية والبحرية، كما سيشهد المعرض تنوع في الشركات العارضة من ضمنها شركات البصريات والضوئيات، وشركات أجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم، بالإضافة إلى القطاعات العاملة في وسائل النقل الخاصة بالرحلات من دراجات نارية ورباعية الدفع.

ويقدم المعرض الذي يعتبر الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة، أحدث تقنيات التخييم ومعدات الصيد، والتي تضيف مزيداً من المتعة والتشويق لمحبي رحلات السفاري في جميع الأجواء والتضاريس، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار للتواصل عن قرب مع الشركات المهتمة بكل ما يخص الحياة البرية والتفاعل مع هواة الصيد وهواة الرياضات الصحراوية، والتعرّف على آخر مستجدات الرحلات السياحية البرية والبحرية، والاستمتاع بالعروض الحية والمسابقات المثيرة والمفاجآت الموجهة للشباب والعائلات والتي تجمع بين المتعة والإثارة.

تعزيز السياحة الداخلية

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، حرص المركز على تنظيم المعارض والمؤتمرات بشكل دوري في المنطقة الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة للمساهمة في جذب العديد من الشركات ورجال الأعمال العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية للاستثمار في المنطقة، منوهاً إلى أهمية معرض التخييم والمغامرات كونه يساهم في تحفيز حركة المبيعات والتجارة للشركات العاملة في مجال التخييم والرحلات، بالإضافة إلى مكانته كمنصة لتعزيز السياحية الداخلية ولا سيما أن هذا الحدث يأتي تكاملاً مع المقومات الخدمية والجغرافية والسياحة التي تمتلكها إمارة الشارقة، حيث تمنح الإمارة لزوارها مجموعة متنوعة من المغامرات والوجهات الفريدة.

تطبيق أقصى التدابير الاحترازية

وأشار سعادة سيف محمد المدفع إلى أن اللجنة التنظيمية للمعرض حرصت على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لضمان صحة وسلامة الزوار والعارضين والموظفين، والتي تشتمل على تعقيم المبنى بالكامل وصالات العرض، واعتماد كاميرات حرارية ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة لضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية، وتهيئة قاعة انتظار، لتفادي الازدحام داخل المعرض، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كافة أرجاء المركز حرصا على سلامة الجميع.

ويشكل معرض التخييم والمغامرات مع اعتدال الطقس وبداية موسم التخييم فرصة مثالية لهواة البر والتخييم لاقتناء أحدث معدات ولوازم التخييم والبر وإكسسواراتها لتلبي كافة احتياجاتهم منها، والتي ستقدمها نخبة من أهم وأشهر الشركات المتخصصة في هذا المجال، ضمن منصات وأجنحة المعرض الذي سيفتتح أبوابه يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى 10 مساءً، عدا يوم الجمعة من 3 مساءً إلى 10 مساءً.